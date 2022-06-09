حسام جنيد: فقدت الأمل بالرجوع إلى إمارات رزق.. وأولادي نقطة ضعفي

فتح الفنان السوري، حسام جنيد، قلبه خلال لقاء حديث له في برنامج "إنسان" مع الإعلاني السوري عطية عوض، وتطرَّق للحديث عن حياته بعد انفصاله عن زوجته إمارات رزق واشتياقه لأطفاله.

كشف حسام جنيد أنه حاول العودة إلى زوجته الفنانة إمارات رزق، إلًّا أنه فقد الأمل من رجوع علاقتهما، بعد رفض الأخيرة العودة إليه، رغم الحب الكبير الذي يجمعهما.

ولفت إلى أنه لا يوَّد التطرق لتفاصيل انفصالهما وأسبابه، مؤكدًا أن تلك أمور شخصية وحساسة وأسرار لا يجوز الإفصاح عنها، لكن عند الحديث عن أبنائه، دخل في نوبة بكاء، مُشيرًا إلى أنه ليس إنسان ضعيف إلَّا أمام أطفاله، فهو يشعر بالعجز أمام.

وحول زواجه مجددًا، أوضح أنه لن يفكر بالزواج أو الوقوع في الحب حتى تصبح ابنته شابة، أي بعد 10 سنوات. لكنه بالمقابل أشار أن الإنسان لا يعلم متى يدق قلبه، فمن الممكن أن يخرج من المقابلة وتقع عينيه على فتاة ويقع في حبها.

وأضاف أن لقائه بإمارات ووقوعه في حبها والزواج منها شيء لم يخططا له ولم يتصوراه، لكن الله يسر لهما السبل وأنجبا طفلين، وكانا يستعدان لإنجاب الثالث، إلَّا أنه أجهض بسبب الحالة النفسية السيئة التي عانتها إمارات.

ولفت إلى أن ما يراه الجمهور على خشبة المسرح، عكس مشاعره تمامًا، لا سينما حينما يرى أطفاله جالسين في الكواليس دون والدتهم.

وحول رأي طفليه بموضوع الطلاق، أكَّد أنه لا يسمح لهما بالحديث أو السؤال عنه، رغم محاولات نجله "وطن" على الإصلاح بينهما، لكنها فقد الأمل في نهاية الأمر.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر طلاق الممثلة السورية إمارات رزق عن زوجها الفنان السوري حسام جنيد بعد خلافات كبيرة جمعتهما منذ شهر ونصف تقريبًا.

والجدير بالإشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر طلاق الثنائي بعد خلافات كبيرة جمعتهما منذ شهر ونصف تقريبًا.

ولم تنفِ إمارات رزق الأخبار المتداولة بل أكَّدت ما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكَّدت أن انفصالهما نهائي دون تراجع أو عودة. ويأتي ذلك بعدما تصريحات حسام جنيد حول علاقته برزق، حيث أوضح أن علاقتهما جيدة جدًا ووصفها بالنادرة بعدما وقفت معه ودعمته كثيرًا.

وعلَّق جنيد على خبر طلاقه من زوجته بمنشور، كتب فيه: "قدر الله وما شاء فعل، يقدملك الي فيه الخير أم وطن".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي ينفصل فيها الثنائي، فقد أعلنا قبل عدة أشهر انفصالهما لكن بعد تدخل الأصدقاء والمقربين عادا من جديد.



