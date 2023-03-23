المداح 3: "صابر" ملاحق من الجن العاشق.. وأمينة تفقد شرفها في المغارة

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل " المداح 3 "، الذي يخوض السباق الرمضاني الحالي، العديد من المشاهد الغامضة والصادمة التي تدور حول الجن والعالم السفلي المظلم.

جن عاشق يطارد "صابر" في "المداح 3"

في الحلقة التي عرضت يوم أمس الأربعاء على منصة "شاهد" الرقمية، يتعرض "صابر المداح" للعديد من الأزمات والظروف الغامضة التي تحدد حياته وحياة عائلته للخطر، حيث يبتدئ الأمر بلجوء أحد كبار القرية له لمساعدته في حل مشكلة ابنة شقيقته "أمينة" التي تظهر عليها علامات الحفل في شهرها الثاني رغم عدم زوجها، حينها يتركها خطيبها ليلة زفافهما؛ ما يهدد شرف عائلتها.

تحاول "أمينة"، التي تجسد شخصيته سلمى أبو ضيف قتل نفسها بالسكين مُشيرة إلى أنها "ليست ملك نفسها"، ما يشير إلى أن جن تلبسها، حينها يبدأ "صابر"، الذي يلعب دوره حمادة هلال، بتلاوة آيات من القرآن عليها بحزم، حتى يتمكن من إمساك يدها، فتبدأ بالصراخ بصوت الجن لحين ترقد مستسلمة على سريرها.

مشهد المغارة في المداح 3

ويلاحظ "صابر" في إحدى رؤياه أن "أمينة" تتجه لمغارة مظلمة، فيطلب منها الذهاب معه لمعرفة سرها، وحال وصوله يبدأ بقراءة القرآن؛ حينها تتحول الصخور إلى طلاسم وحروف وعلامات للجن، ويظهر جني ملفح بالسود رفقة ذئب شرس.

تتطاير الطلاسم حول "صابر" ليسقط أرضًا فاقدًا الوعي، ثم يظهر مشهد لزوجته "رحاب"، التي تجسد دورها هبة مجدي، تعاني من مشكلة صحية تنقل على إثرها للمشفى، وترسل إلى قسم الولادة لتنجب ابنها رغم أنها في الشهر السادس.

ووسط التهانيـ يشاهد "صابر" مجموعة من الجن يدخلون غرفة زوجته وابنه وهم يهتفون "اببنا جه".

أنتوا رايحين فين يا رجالة الدكتور مانع الزيارة معلش

و بعدين إي إبننا جه ده ي غالى هو كان مسافر الخليج#المداح #المداح_أسطورة_العشق pic.twitter.com/pSadQOjRBL — Ahmed 3tef (@Ahmed3tef2001) March 22, 2023

أحداث مسلسل المداح 3

إلى جانب الصراعات الاجتماعي والعائلية، يستكمل "صابر المداح" في الجزء الثالث الصراع مع قوى الشر التي ظهر أنها لم تختف تماما في نهاية الموسم الثاني.

أبطال مسلسل المداح 3

يشارك في المسلسل العديد من النجوم من بينهم: حمادة هلال، و هبة مجدي، وأحمد ماهر، و لوسي، وسلمى أبو ضيف، و خالد سرحان، وغيرهم.

عدد حلقات المداح 3

يتألف العمل من 30 حلقة

قناة عرض مسلسل المداح 3

يعرض المسلسل على قناة mbc مصر ومنصة "شاهد".

