المسلسل الكوري "ملك الأرض" يثير غضب السعوديين.. ودعوات لمقاطعته

أثارت إحدى حلقات المسلسل الكوري " ملك الأرض " King the Land حالة من الجدل وموجة غضب لدى متابعيه العرب، الذين رأوا أنه أظهرهم بصورة مسيئة تفتقر للاحترام.

ملك الأرض يسيء للعرب

في الحلقة، يظهر رجل عربي ثري يرتدي الزي الخليجي، المؤلف من بشت وعقال وحظة للرأس، في حانة يستمتع بوقته رفقة مجموعة من السيدات ويتناول المشروب معهن.

وفي لقطة أخرى، يصل للفندق ويحظى بترحيب مجموعة من السيدات العاملات في المكان، لكن طريقة حديثه مع بطلة العمل اعتبرت مستفزة، خاصة أنه صوِّر بالشخص الشهواني الذي يقع في غرام السيدات من النظرة الأولى.

هنا مسلسل ملك الارض king the land اهانوا العرب بطريقة فظيعة انهم حطوا امير عربي من الشرق الاوسط يسكر وقاعد مع بنات وذا شي منافي للاخلاق العربية والثقافة حقتنا وزياده اشارو بشكل واضح انه صاحب السمو الامير محمد بن سلمان لانه هو الي جاهم بذا الهدف تحديدا #KdramaOffendsTheArabs pic.twitter.com/jcb54f8STn — moonlight ✨🤍 (@Armyjk71) July 9, 2023

ردود أفعال المتابعين

وأبدى الكثيرون غضبهم بتصوير الرجل الثري بأمير خليجي، إذ كتب أحدهم: "احب الكوريين ومسلسلاتهم لكن م ارضضضضىى على اللي سووهه بتشويه سمعتنا!!!! اكتبوا ف قوقل ملك الارض وحطو دسلايك عشان ينزل التقييم".

وأضاف آخر: "أن تمس ثقافة شعوب كامله وتشوه صورتهم العربيه المسلمة ومبادئهم العريقه بطريقة مبتذله رخيصه ليست شيء عابر نسكت عنه لقد تخطيت الحدود وبدأت الهجوم الملتوي وستتحمل عواقبه".

وتابع آخر مهاجمًا: "مسلسل يسيئ لنا كعرب كمسلمين مافي احترام لديننا ؟ ولا بعد ملبسينه شماغ🤨 ومطلعين العرب بشكل مقرف جداً !! وجايبين ممثل هندي عشان يمثل امراء الشرق الاوسط ومطلعيننا سرابيت!!! ومخلين الحرام حلال ؟ وبكل ثقه تقولها ".

حملة مقاطعة مسلسل "ملك الأرض"

وأطلَّق المستخدمون حملة مقاطعة للمسلسل الكوري في محاولة لخفض تقييمه، واستطاعوا الإطاحة بتقييمه على موقع IMDB إلى 3.5، بينما وصل تقييمه على منصة "نيتفلكس العالمية من 95% إلى 11%.





قناة JTBC ترفض الاعتذار

من جهتها، رفضت قناة JTBC الهجوم والجدل المثار حول الحلقة، مشددةً أن شخصيات العمل والأماكن والمناطق والأسماء كلها من نسج الخيال، كما أنهم لم يصوروا الرجل الثري بأمير دولة معينة.