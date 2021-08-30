المصائب لا تأتي فرادى..تغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه لهذا السبب!

يبدو أن هذه الفترة هي ليست الأفضل في حياة النجم المصري محمد رمضان، حيث أنه يتعرض في الآونة للأخيرة لأزمة تلو الأخرى، بداية من سحب الدكتوراه الفخرية منه، ونهاية مع قرار المحكمة المصرية بتغريمه مبلغًا وقدره 12.5 مليون جنيه.

وفي التفاصيل، أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية يوم أمس الأحد حكمًا يقضي بفسخ العقد بين محمد رمضان وشركة "العدل جروب" التي تعاقد معها لأداء دوره في فيلم "بطل عادي"، وتغريمه 500 ألف جنيه.

كما ألزمت المحكمة رمضان بدفع 12 مليون جنيه إلى "العدل جروب" بحسب التعويض المنصوص عليه في العقد والمتفق عليه مسبقًا، إضافة إلى المصاريف الأخرى وأتعاب المحاماة، وذلك بعد أن ثبت لدى المحكمة إخلال رمضان بالتزاماته التعاقدية المتمثلة في امتناعه عن أداء الدور الموكل إليه بموجب عقد الاتفاق دون مبرر قانوني.

من ناحية أخرى، كان الفنان المصري محمد رمضان قد رد على جميع الاتهامات التي انتشرت عبر السوشال ميديا حول شرائه شهادة الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني بلبنان .



وقال محمد رمضان خلال حلوله ضيفًا على إحدى القنوات التلفزيونية : "لا أحتاج لدفع المال كي أشتري الدكتوراة ومن يفعل ذلك هو شخص باحث عن الشهرة ويتمنى أن يتحدث عنه الناس".

وأضاف: "أعجبني رد رئيس المركز الثقافي الألماني عندما سألوه عن حقيقة شرائي للدكتوراة ، عندما قال لهم محمد رمضان يمكنه أن يشتري جامعة بأكملها".

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