روبي ورقصتها الشهيرة لم تتغير حتى بعد مضي 17 عاماً!

يبدو أن بعض العادات لا تتغير.. واكبر مثال رقصة الفنانة المصرية روبي من فيديو كليب "ليه بيداري كده" والتي إطلاقها عام 2004.

روبي والتي عادت للساحة الفنية مُجدداً بعد سنوات الغياب عن الغناء أحيت مجموعة حفلات خلال فترة الصيف كانت في مصر وأغلبها في منطقة الساحل الشمالي. آخر هذه الحفلات كانت أمس والتي تم تداول فيديو لها من الحفل وهي تؤدي رقصتها الشهيرة على المسرح.

الرقصة الشهيرة روبي تؤديها بجميع حفلاتها بنفس الأداء من دون أي تغير لدرجة أن البعض لا يكاد يصدق أنه بالفعل مضى 17 عاماً على هذه الرقصة.

روبي تحت الهجوم!

الفنانة المصرية روبي كانت قد تعرضت لهجوم من الفنان المصري حلمي عبد الباقي بعد تداول فيديو لها وهي تغني لايف بدرجات صوت أقل من المقبولة، وجاء بهجوم حلمي تحديداً "اتفرجو هي دي الناس اللي بتشتغل فن والفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم انا خلاص مبقتش انكسف أقول أي حاجة على أي حد أيا كان، عاوز أعرف مين اللي إداها كارنيه نقابة وكمية النشاز اللي والله لو حد معندوش فكرة مش هيعمل ده".

شروط حفل روبي !

بالحديث عن إحدى حفلات روبي فقد أثارت شروطه جدل كبير والتي كان منها إلزام الحضور بالملابس البيضاء ومنع الملابس الرياضية والهوت شورت إضافةً إلى أن الأعمال المسموح بها أكثر من 25 وللكبيلز أو المرتبطين فقط. وكان أكثر الشروط إثارةً للجدل السماح للنساء اللواتي يرتدين "التوربان" بالحضور للحفل وهو ما فهمه البعض بأنها محاولة لمنع المُحجبات من دخول الحفل.

وأكدت روبي م أن المقصود بالتوربان هو المحجبات جميعاً وأنه في حال تم منع النساء المحجبات من دخول الحفل سوف ترفض أن تشارك فيه، وجاء في تصريحها تحديداً "اولا مساء الخير في سوء فهم للموضوع ،الشخص الى كتب الرولز مش مقصود منها ان الدخول مسموح للتربونات فقط المقصود منها أن دخول المحجبات مش ممنوع هو كتب توربون على انه معنى الحجاب باللغه الانجليزيه زي ما كتب هوت شورت بالظبط و تقدروا تتأكدوا بالتليفون ان الحجاب مش ممنوع و انه لايمكن منع او محجبه من الدخول و لو حصل حاجه زي دي انا مش ممكن اوافق او اغني.. و شكرا"

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