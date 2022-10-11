المغني الكوري "كراش" مُتّهم بالعنصرية.. هذا الفيديو دليل ادانته

تعرّض المغني الكوري "كراش" لهجوم شديد وذلك بعد أن تداول الجمهور مقطع فيديو له يدّل على عنصريته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما عرضه للهجوم الكبير من قبل رواد السوشال ويديا والجمهور.

كراش يرفض مصافحة أشخاص من ذوي بشرة سمراء

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعود للمغني الكوري ظهر فيه وهو يرفض أن يصافح أشخاص من ذوي البشرة السمراء خلال حفله الأخير.

وكان النجم الكوري قد أحيا حفلاً غنائياً في مهرجان SOMEDAY PLEMORA في كوريا، وقد حضر جمهور كبير كان من ضمنهم أشخاص من ذوي البشرة السمراء.

وقام كراش بمصافحة العديد من الأشخاص من جمهوره المتواجد حوله والذي كان قريباً منه بشكل طبيعي ولكنه رفض مصافحة اثنين من ذوي البشرة السوداء من جمهوره.

وتعرّض كراش لانتقادات عديدة حيث أنه تم اتهامه بالعنصرية نحو ذوي البشرة السوداء، وهو ما أثار حملة كبيرة ضده بسبب هذا التصرف الذي وصفه الجمهور بأنه غير إنساني.

sooo i have decided 2 post it..here it is! the ppl crush says “no” 2 is my roommate n i, u can c my hand go down (i have dark skin so it stands out) right after. i dont think crush should “get away” w this. i want other ppl 2 know what he did! https://t.co/BNgvkNsKYk pic.twitter.com/cB42zXcU28 — ewuresi 🫶🏿 (@tulipyeo) October 10, 2022

كراش يردّ على الانتقادات

نشر كراش مقطع فيديو قدم من خلاله اعتذاره عما حصل موضحًا تفاصيل الحادثة عبر حسابه الخاص على "انستغرام"، فقال: "مرحبا أريد معالجة المشكلة التي حدثت بسبب تفاعلي مع جمهوري في الليلة الماضية من المهرجان".

وتابع كراش: "من أجل تجنب المزيد من سوء الفهم أود أن أوضّح بأن المعجبين كانوا يقتربون من الأسوار التي تعيق الجمهور ورأيت هؤلاء أنه تم دفعهم لذلك اتخذت قرار سريع بعدم الاقتراب من أجل سلامة المعجبين، وأقدّم اعتذاري في حال تم فهمي بطريقة غير صحيحة ".