الملكة اليزابيث تترك رسالة سريّة .. والشرط أن تُقرأ بعد 63 عامًا

كشفت السلطات الأسترالية بأن الملكة الراحلة "اليزابيث" كتبت رسالة سريّة للغاية لمواطني مدينة سيدني الأسترالية وخبأتها داخل أحد أكثر المباني شهرة.

تفاصيل رسالة الملكة اليزابيث السريّة

وبحسب التفاصيل المتداولة فإن الملكة الراحلة اليزابيث كتبت الرسالة السريّة خلال أعمال الترميم الخاصة لمبنى الملكة فيكتوريا في استراليا في عام 1986، ولكنّ كانت هناك تعليمات صارمة وشديدة بعدم فتح هذه الرسالة حتى حلول عام 2085.

ووضعت الرسالة في داخل اطار علبة زجاجية غير قابلة للفتح، حتى أن الطاقم االشخصي للملكة اليزابيث لا يعرف ماذا كتبت الملكة.

وقد ظهرت تعليمات الملكة على الرسالة والتي جاء فيها: "الى عمدة سيدني في استراليا، يفضّل فتح هذا الظرف في يوم مناسب من اختيارك في عام 2085، ويجب عليك أن تنقلها الى مواطني سيدني".

وفاة الملكة اليزابيث

وأعلن قصر باكنغهام في الأسبوع الماضي وتحديدًا يوم الخميس عن وفاة الملكة "اليزابيث" وذلك عن عمر يناهز الـ 96 عاماً حيث قضت ما يقارب السبعين عاماً على العرش الملكي.

وعانت الملكة اليزابيث قبل وفاتها من مرض الشرايين الدموية حيث ان صحتها تدهورت بشكل كبير وكانت تعتذر عن الحضور الى المناسبات الاجتماعية الملكية الرسمية والاحتفالات وغيرها، وستكون عملية الدفن في يوم 19 سبتمبر القادم بعد اقامة مراسم الدفن في الكنيسة سانت جورج وذلك بحضور أولادها الملك تشارلز والأمير آن وأندرو وادوارد، بالاضافة الى أحفادها الأمير ويليام وهاري.