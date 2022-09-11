مسلسل The Crown يعلن الحداد على الملكة اليزابيث بهذه الطريقة!

أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل البريطاني The Crown والذي يُعرض على منصة "نيتفليكس" العالمية، عن الحداد بشكل كامل على وفاة الملكة "اليزابيث الثانية" عن 96 عامًا.

حداد مسلسل The Crown على وفاة الملكة اليزابيث الثانية

أعلن طاقم مسلسل The Crown بانه سيتم ايقاف التصوير بشكل مؤقت وذلك حداداً على وفاة الملكة اليزابيث، والتي توفيت في يوم 8 سبتمبر في قلعة بالمورال في اسكتلندا.

وكعلامة على الاحترام والتقدير لوفاة الملكة اليزابيث الثانية تم ايقاف التصوير بشكل مؤقت لمسلسل The Crown، كما أنه سيتوقّف أيضاً في يوم الجنازة وذلك في 19 سبتمبر.

وأعلن مؤلف المسلسل عن ذلك من خلال بيان أصدره وقال فيه: "مسلسل The Crown هو عمل يحمل رسالة حب الى الملكة اليزابيث ولا يمكننا فعل أي شيء الآن سوى الصمت واحترام وفاة الملكة لذلك نعلن ايقاف التصوير احتراماً لوفاتها".

شخصيات جسّدت الملكة اليزابيث خلال مواسم المسلسل

يصوّر المسلسل في الوقت الحالي في موسمه السادس والأخير، حيث أن هناك العديد من نجمات هوليوود اللواتي جسّدن شخصية الملكة اليزابيث خلال المواسم الماضية، وبفترات عمرية مختلفة.

وكانت النجمة كلير فوي قد جسّدت دور الأميرة الشابة اليزابيث خلال أول موسمين في تجسيد فترة تولّيها العرش وتتويجها كملكة، أما النجمة أوليفيا كولمان فقد جسّدت دور الملكة في الموسمين الثالث والرابع.

وأعلنت منصة نيتفليكس أنها اختارت النجمة "إيميلدا ستونتون لتجسيد شخصية الملكة خلال الموسم الخامس والذي يتحدث حول القرن الواحد والعشرين للملكة.