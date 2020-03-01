الممثلة الكويتية "لولاة الملا": قررت إنهاء حياتي وهذا موقف أهلي.. فيديو!

حلت الممثلة الكويتية "لولاة الملا" ضيفة على برنامج "السندريلا" الذي يعرض عبر قناة atv الكويت من تقديم المذيع "صالح الراشد".

وتحدثت لولوة عن مرحلة معينة في حياتها، وكيف أنها حاولت الانتحار وأكثر من مرة إلا أن أهلها كانوا بجانبها وتمكنت من تجاوز الموضوع. كما أكدت أنها قامت بزيارة طبيب نفسي بسبب الاضطرابات النفسية التي تواجهها للتخلص من الموضوع، مضيفة أنها ما زالت تواجه مشكلة الإستيقاظ ليلاً على أثر الكوابيس وأنها غير مرتاحة في حياتها.

تصريح لولوة أثار الجدل، وصدم الجمهور العربي الذي لم يتوقع منها أن تكون جريئة وتصرح بمثل هذه الأخبار.

من جهة أخرى، أكدت أن والدتها تعرضت للظلم وتطلقا والداها وهي بعمر السنتين وكرست حياتها لها ولأخيها ولم ترتبط عاطفياً بأي أحد.

أما عن زوجة والدها، فقد كانت تحمل الجنسية الفلبينية، وهي من علمت لولوة التحدث باللغة الإنجليزية، وأضافت انها لم تحصل على الجنسية الكويتية لحد الآن.

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