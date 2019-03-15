الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون تتشارك غلاف مجلة فوغ الأمريكية مع سكارليت جوهانسون

ديبيكا بادوكون وسكارليت جوهانسون

كشفت صحيفة "تايمز أوف إنديا" مفاجأة من العيار الثقيل عن نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون، مشيرة إلى ظهورها على غلاف مجلة فوغ الشهيرة.

من المقرر أن تظهر النجمة البوليوودية "ديبيكا بادوكون" على غلاف طبعة أبريل 2019 من النسخة الأمريكية من مجلة فوغ، والذي سيجمع بين نجمة بوليوود البارزة ونجمة هوليوود الكبيرة "سكارليت جوهانسون"، فضلًا عن الممثلة الكورية "باي دونا".

ووفقا للصحيفة ستتميز الطبعة الحديثة بطابع خاص وتصميم حالم وروح ربيعية، حيث تتألق النجمات الثلاث على الغلاف بأثواب باستيل خلابة مزينة بنقشات الورود، وتيجان من الورود في اطلالات ناعمة تتميز بالبساطة.

كما ستكون هذه الطبعة فريدة من نوعها، حيث ستكون مخصصة للاحتفال بالمواهب العالمية، وتحتوي على كوكبة من أبرز النجمات المختارة من 14 دولة مختلفة.

ولفتت النجمات الثلاث الأنظار بظهورهن على طبيعتهن دون مكياج، مما يبرز الجمال الطبيعي والمميز لكل من بوليوود وهوليوود واسيا، ويخلق مزيجًا فريدًا يحتضن تلك الاختلافات الجمالية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها ديبيكا بادوكون على غلاف مجلة عالمية، حيث ظهرت نجمة فيلم " إكس إكس إكس: عودة إكساندر كايج"، من قبل في عدة مجلات شهيرة، بما في ذلك مجلة "Tings"، ومجلة "فيلم فير" الهندية، فضلا عن الظهور في قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم في 2018 في مجلة التايم الأمريكية.

كما صُنع لدبييكا تمثالًا من الشمع بالحجم الطبيعي بمتحف "مدام توسو" في لندن، وحضرت النجمة أمس الخميس إلى المتحف لكشف الستار عن التمثال برفقة زوجها "رانفير سينغ".

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