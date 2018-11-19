المهرة البحرينية

جاء الرد قاسيًا على الممثلة المهرة البحرينية من قبل المتابعين، وذلك بعدما وصفت عاملات المنازل بالغباء وعبارات أخرى مليئة بالتنمّر في إحدى فيديوهاتها الأخيرة، لذا قررت أن تخرج عن صمتها وترد على كل شخص هاجمها خلال اليومين الماضيين.

وقامت بمشاركة فيديو جديد عبر حسابها على تطبيق سناب شات للرد على كل الانتقادات وقالت: "الواحد لا يسيء الظن لان ما في شيء يستاهل إن الإنسان يسيء الظن أو يتكلم في عرض أي حد لأن الدنيا دوارة، وأنا في خلال هذه الفترة انتهك عرضي وشرفي وبيتي وحتى في رزقي اللي هو الله كاتبلي ياه والزواج واللي الله ما كتب فيه نصيب يكمل لآخر العمر ناس داخلة فيه".

وكانت المهرة قد أساءت بكلامها التي وجهته للعاملات المنزليات من خلال فيديو نشرته على سناب شات سابقًا، حيث قالت: "لو كانت الشغالة ذكية أو تفكر شوية كان اشتغلت مهندسة أو اشتغلت أي شيء ثاني، من تشتغل خادمة يلزم معها إعطاء الأوامر".

ومن بين الردود التي هاجمت المهرة كتب لها أحدهم وقال لها: "المهره وانتي لو ذكيه ماصار زوجك يروج مخدرات ومن اكبر تجار الممنوعات وانتي غرقانه فالعسل م حسيتي ! الشغاله على الاقل تاكل من عرق جبينها وحلال اووكي دوري جبهتك بعد كلامي هذا".

وأيضًا: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يازوجه بياع المخدرات".

الجدير بالذكر، أن المهرة البحرينية هي ممثلة في بداية مشوارها الفني والذي بدأته من خلال مسرحية "عاشقة الجن" في عام 2013، وحصلت في نفس العام على لقب أجمل عارضة أزياء تحت مسمى "سفيرة الزي العربي"، وتزوجت في عام 2016 من المنتج والممثل عادل المسلم الذي يكبرها بـ21 عامًا.