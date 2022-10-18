الموت يخطف مغني مشهور أمام جمهوره.. حفلة غنائية تحوّلت إلى حدث مأساوي

قدّم المغني الهايتي "مايكل بنجامين" والملقّب بـ "ميكابين" حفلاً غنائياً كبيراً يوم السبت الماضي في منطقة أكور أرينا في مدينة بيرسي الفرنسية.

لكن هذه الحفلة الجماهيرية الكبيرة، تحولت الى حدث مأساوي صادم لم يتوقعه الجمهور، بعد سقوط المغني الهاييتي على خشبة المسرح بشكل مفاجئ ووفاته أمام جمهوره عن عمر يناهز 41 عاماً.

تفاصيل وفاة المغني الهايتي مايكل بنجامين

قدم المغني الجماهيري حفلة غنائية أمام ما يقارب الـ 10000 شخص من جمهوره في مدينة بيرسي في فرنسا، وذلك بعد أن احتفل بمرور 20 عامًا على انطلاق فرفته Accor Arena، وكان المغني الراحل قد جمع فرقته الغنائية بعد ما يقارب الـ 6 سنوات من الإنفصال.

وخلال الحفل وقف ميكابين أمام جمهوره على خشبة المسرح لتقديم أبرز اغانيه، وخلال ادائه لأغنيته الشهيرة Oh Paty بدأ يفقد المغني الهايتي توازنه وشعر بتوعك ليقع على المسرح بشكل صادم لجمهوره.

وبعد دقائق معدودة من وقوع النجم الهايتي، وصل رجال الإسعاف الى مكان الحفل، لكنّه كان قد فارق الحياة نتيجة اصابته بنوبة قلبية، ولم يتمكنّ رجال الإسعاف من انقاذه ليفارق الحياة على الفور.

اعلان وفاة المغني الهايتي مايكل بنجامين

يُشار أنه وبعد ساعة تقريباً من سقوط النجم الهايتي على خشبة المسرح أمام جمهوره تم توقيف هذا الحفل على الفور، ثم حضر لاحقًا صديق مقرب من المغني الراحل، وطلب من الجمهور مغادرة الحفل على الفور.

وأعلن عن وفاة النجم الهايتي أمام الجمهور وفال وهو في حالة صدمة: "أعلن وفاة صديقي مايكل بنجامين، حاول الطاقم الطبي إنقاذه وبذل مجهود كبير بدون فائدة.. لقد فقدناه"