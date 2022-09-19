مغنية تركيّة شهيرة تنفصل عن زوجها بعد 4 شهور من زواجهما.. والسبب رقصها بالملابس الداخلية

اعلنت المغنية التركية "هاديسا" زواجها من رجل الأعمال التركي الشهير "محمد دينسيرلر" قبل ما يقارب أربعة أشهر فقط، حيث احتفلت بزيجاتها في حفل زفاف جمع العائلة والأصدقاء.

انفصال هاديسا عن زوجها بشكل مفاجىء

أعلنت المغنية التركية أنها طلبت الطلاق من زوجها رجل الأعمال التركي "محمد دينسيرلر" وذلك بعد أربعة أشهر فقط من زواجهما.

وكشفت الفنانة التركية بان فترة زواجهما وخلال الأربعة أشهر لم تكن هادئة أبداً بسبب جدل ومشاكل بين الزوجين، حيث ان هاديسا غادرت منزلها بسبب ذلك.

وبالرغم من أن أصدقائهما تدخلوا لإعادة العلاقة فيما بينهما إلا انه يبدو واضحاً بان الأمور لم تجري على ما يرام، حيث أنه لم يتم مشاهدتهما معاً أبداً.

سبب انفصال هاديسا وزوجها

وأكّد مدير أعمال المغنية التركية بانها قدّمت طلب الطلاق الى المحكمة العليا في بيكوز وستحصل عليه قريباً.

وتم الكشف عن الأسباب التي ادت الى انفصالهما وهي الخلافات الكثيرة بينهما بسبب الاطفال، بالإضافة إلى رقصها في الحفلات بملابسها الداخلية، كما طلب زوجها منها تقليل حفلاتها الغنائية، وهو الأمر الذي رفضته الفنانة التركية.

ردّة فعل زوجها محمد دينتسيرلر على الانفصال

أكّدت مصادر مقربة من رجل الأعمال التركي محمد دينتسيرلر بأنه تلقّى العديد من الانتقادات بسبب طلاقه من النجمة التركية بعد اربعة أشهر فقط من زواجهما.

وكردّة فعل منه على هذا الموضوع قام محمد بحذف جميع الصور التي تجمعهما، بالإضافة الى اغلاقه لحسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي لكثرة الانتقادات والاسئلة.