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مغني هوليوودي شهير يتعرّض لحادثة سقوط على المسرح.. ويربك الجمهور!

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 19 أيلول / سبتمبر 2022 - 05:39
بوست مالون
بوست مالون

تعرّض المغني االهوليوودي الشهير "بوست مالون" يوم السبت الماضي إلى حادثة سقوط مروعة عن المسرح وذلك خلال إحياء حفله الموسيقي في منطقة سانت لويس.

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تفاصيل حادثة سقوط المغني بوست مالون

كان النجم العالمي "بوست مالون" يؤدّي فقراته الغنائية على المسرح وخلال منتصف الحفل كان مالون يؤدي عرض الدوائر وهو يسير على المسرح فأدى ذلك الى سقوطه.

وتداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق لحظة سقوط مالون، حيث كان يمشي على المسرح  ولكن بسبب وجود ثقب في أرض المسرح كانت تستخدم لغيتار مالون لم يتم تغطيتها، جاء سقوط مالون قوي وحاد.

وأدّى سقوط مالون القوي عن المسرح الى حالة من الارباك بين الجمهور بشكل كبير، وسارع المسعفون إلى المسرح من أجل إنقاذ مالون على الفور خاصة أنه ظهر بحالة غير طبيعية.

اصرار بوست مالون على استكمال الحفل

طلب المغني العالمي من الجمهور بأن يمنحه بعض الوقت من أجل استكمال الحفل، ولكن الجمهور ظنّ بان اصابة مالون خطيرة جداً ولا يمكنه استجماع قوته والعودة مرة أخرى على الغناء.

وأكمل مالون الحفل بالرغم من ان الألم قد بدا واضحاً عليه وهو يحاول ان يقاوم الالم خلال الغناء ولكنّه أدّى أغنيتين وهما Rockstar" و"Cooped Up.

وشكر مالون الجمهور بعد انتهاء الحفل وأوضح تفاصيل أسباب هذه الحادثة متفاعلًا مع الجمهور،  ولكن لم يتم الكشف عن وضعه الصحي الحالي.

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