الموت يغيّب صاحبة الروح المرحة الفنانة فوزية عبد العليم

خيّم الحزن على الوسط الفني المصري بسبب خبر وفاة الفنانة فوزية عبد العليم بعد صراع مع المرض لفترة طويلة، وهي الفنانة التي عُرفت من خلال أدوارها الكوميدية القصيرة ولكن أثرها وبصمتها لم تنسى حتى هذه اللحظة، وكانت أشهر أدوارها في فيلم "جاءنا البيان التالي" مع محمد هنيدي.

وكان الخبر قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية من عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعدما قامت ابنتها نيفين خليفة بالإعلان عن الوفاة عبر موقع فيسبوك، وكتبت كلمات مؤثرة أبكت فيها الجمهور وقالت:

"ماتت أمي الحاجة فوزية عبد العليم...ماتت اللي اسعدت الملايين بفنها..ماتت اللي افنت عمرها لأولادها...ماتت الإنسانة الطيبة الجميلة الحساسة اللي كلها حب ودفئ".

وتابعت: "سامحيني يا امي اذا كنت قصرت في حقك..ولا اي كلمة هتوفيكي حقك يا ست الحبايب، ولا اي دموع هتعوض نظرة من عنيكي ولا اي حزن هيرجع ظفرك..مع السلامة يا امي".

يشار إلى أن الفنانة فوزية عبد العليم اشتهرت بعدد من الأدوار في الأفلام الكوميدية مثل دور أم علاء في فيلم "جاءنا البيان التالي"، وفيلم "أفريكانو" وفيلم "صاحب صاحبه"، وفيلم "الساحر"، وغيرها من الأعمال.

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