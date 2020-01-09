الموت يغّيب والد الفنان إيهاب توفيق بعد اندلاع حريق في منزله

انتقل إلى الرفيق الأعلى والد الفنان المصري إيهاب توفيق، وذلك مع ساعات صباح يوم الخميس بعد اندلاع حريق في منزله الكائن في أحد الأحياء في مدينة نصر في القاهرة.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، استطاعت 8 سيارات إطفاء السيطرة على النيران قبل أن تمتد للمنازل المجاورة، و بعد التحريات تبين أن الحريق نشب في المنزل بسبب مدفأة، وعلى إثر ذلك توفي والد الفنان إيهاب توفيق جراء الاختناق.









ووصل الفنان المصري إلى مقر الحادث برفقة قوات الحماية المدنية التي تلقت بلاغًا من جيران والد إيهاب توفيق، وفي محاولة للتواصل معه لم يجيب على هاتفه إلا أن مصدر أمني أكد لـ"فوشيا" الوفاة نتيجة الاختناق داخل المنزل لأن الحريق كبير موضحًا أنه جاري حصر باقي الخسائر سواء بأرواح داخل الفيلا أو أضرار أخرى بموقع الحريق.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع عشرات الجماهير أمام المنزل ووصول قوات الحماية المدنية لسرعة إطفاء الحريق مع إخراج أشخاص من المكان.

وقال إيهاب توفيق لـ"مصراوي"، إن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح الخميس أثناء وجوده بالطابق الثاني من الفيلا.

وأضاف: "عندما شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي ركضت لأحاول إنقاذه إلا أن النيران وكثافة الدخان حالت دون ذلك".

وتابع: "لم يستطع أحد الدخول له قبل وفاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله".

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