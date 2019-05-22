الموت يفجع أنغام مجددًا في أحد أفراد عائلتها!

يبدو أن أنغام ستظل تختبر الكثير من المشاعر بين الحين والآخر، فبعد رحيل أختها غنوة بحادث سير وحزنها الشديد عليها، كانت قد خرجت مؤخرًا من هذه الحالة إلى حالة الفرح والسرور بزواجها من الموزع أحمد إبراهيم، ولكن هاي هي عادت مجددًا ليفجعها الموت بأحد أفراد عائلتها.

وكان والد أنغام الموسيقار محمد علي سليمان قد أعلن من خلال حسابه على موقع التواصل عن وفاة خال أنغام وكتب قائلًا: " انتقل الى رحمة الله الأستاذ محمد إبراهيم عبد الله شقيق زوجتى وخال خالد وأنغام أدعوا له بالرحمة والمغفرة فكان نموذجا للطيبه والخلق". وتلقى سليمان عشرات التعليقات من متابعيه الذين قدموا له واجب العزاء ودعوا للراحل بالرحمة والمغفرة.

من ناحية أخرى، كانت أنغام قد واجهت العديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بعدما تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حيث أنها تكبره سنًا، بالإضافة إلى أن البعض اتهمها بأنها خطفته من زوجته الأولى وأولاده، مما جعلها تتلقى تعليقات وانتقادات بالجملة.

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