الموت يفجع الفنانة لطيفة التونسية في أقرب الناس إليها

خيّم الحزن على الفنانة لطيفة التونسية يوم أمس، بعدما فجعها الموت بوفاة زوجة أخيها الأكبر حليمة العرفاوي في تونس، وعبرت عن حزنها من خلال حسابها على موقع تويتر، وقامت بكتابة كلمات نابعة من حزن وألم عميق، لتترك متابعيها في حالة من الحزن أيضًا.

وجاء في رسالة لطيفة المؤثرة التي نشرتها عبر تويتر: " دموعي تسبق قلمي عاجزه على نعيك يا غالية .. حلومة الأخت الأكبر التي لم تلدها أمي بل ربتها وأحببناها كلنا، ضفرتلي شعري وأنا طفلة .. وصلتني أول يوم لمدرستي .. كانت أول وأحلى قصة حب عرفناها مع أخي الأكبر حسن.".

دموعي تسبق قلمي عاجزه على نعيك يا غالية .. حلومة الأخت الأكبر التي لم تلدها أمي بل ربتها وأحببناها كلنا،

ضفرتلي شعري وأنا طفلة .. وصلتني أول يوم لمدرستي .. كانت أول وأحلى قصة حب عرفناها مع أخي الأكبر حسن. — Latifa Al-Tunisia (@latisol) ٢١ أبريل ٢٠١٩

وكان عدد كبير من المتابعين قد قدموا التعازي الحارة للفنانة التونسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين مثل شكران مرتجى، وجومانة مراد، ودارين حداد، وليلى علوي، والعديد من الأسماء الأخرى.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: