محمد رمضان والنجم العالمي فان دام سويًا..فهل هناك عمل سينمائي مرتقب؟

تداولت المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خبر تواجد الممثل العالمي جان كلود فان دام في العاصمة المصرية القاهرة، برفقة النجم المصري محمد رمضان، وهو ما أثار فضول الكثيرين لمعرفة ما القصة وراء هذا اللقاء.

وبحسب تقارير صحفية مصرية، فإن محمد رمضان يعمل على تصوير إعلان دعائي مع فان دام، لصالح إحدى شركات الاتصالات في مصر، وهي المرة الأولى التي يجتمعان فيها سويًا، حيث ظهر فان دام وهو يرتدي الجلباب الصعيدي في مدينة الانتاج الإعلامي في منطقة 6 أكتوبر أثتاء تصوير مشاهد الإعلان الذي سيتم طرحه في شهر رمضان المقبل.

على صعيد آخر، يواصل الفنان محمد رمضان تسطير النجاحات العريضة خلال الآونة الأخيرة، حيث أنه سيتواجد ضمن الخارطة الدرامية في رمضان من خلال مسلسل "زلزال"، وانتشر مؤخرًا خبر تعاقده رسميًا مع شركة روتانا بعد نجاحه الغنائي وإحيائه لأول حفل في مصر.

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