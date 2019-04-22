ناصيف زيتون يطرح تتر الهيبة بعنوان "أزمة ثقة" ويعلن عن بدء الإثارة والتشويق (فيديو)

يواصل مسلسل الهيبة الغني عن التعريف تواجده في دراما شهر رمضان للعام الثالث على التوالي، بعدما حصد نجاحات كبيرة في الأعوام الماضية، وهو الأمر الذي دفع شركة الصبّاح للمواصلة في طرح المزيد حول حياة الشخصية التي أصبحت علمًا في الوطن العربي، ألا وهي شخصية "جبل شيخ الجبل" بتوقيع النجم تيم حسن.

وبعد أن كانت أغنية "مجبور" للفنان ناصيف زيتون هي تتر المسلسل على مدار عامين، قرر صناع العمل التغيير في الجزء الثالث "الحصاد"، حيث طرح منذ يومين الفنان السوري فيديو كليب أغنية الهيبة الجديدة بعنوان "أزمة ثقة"، والتي كشفت عن بعض المشاهد التشويقية بين الفنان تيم حسن والنجمة سيرين عبد النور.

واستطاعت الأغنية الخاصة بالمسلسل أن تحصد خلال يومين فقط أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وسط إعجاب كبير من المتابعين الذين أشادوا بإحساس ناصيف زيتون العالي، وأعماله الفنية التي تحمل طابع ورونق خاص لا يمكن أن يكون لها مثيل في أي مكان.

الجدير ذكره، أن مسلسل "الهيبة – الحصاد"، بطولة تيم حسن، سيرين عبد النور، منى واصف، أويس مخللاتي، والعديد من الأسماء الأخرى، وهو من إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة الصباح اخوان.

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