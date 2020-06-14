الموت يفجع الفنانتان بوسي ونورا بعد وفاة شقيقهما بأزمة قلبية

كشفت الإعلامية المصرية بوسي شلبي عبر حسابها على موقع إنستغرام عن خبر وفاة شقيق الفنانتان بوسي ونورا، وذلك على إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وشاركت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمع بين بوسي ونورا وهما ترتديان الملابس السوداء الخاصة بالحداد، وتركت تعليقًا قالت فيه: "توفي مححمد قدري شقيق الفنانة بوسي ونورا..أسكنه الله فسيح جناته، أزمة قلبية..خالص التعازي للأسرة".

وتفاعل مع الخبر العديد من محبي ومتابعي الفنانتان بوسي ونورا، حيث تقدم الجميع لهما بالتعازي والمواساة في وفاة شقيقهما داعيين له بالرحمة والمغفرة، خاصة وأن هذه الأيام لا يتم إقامة عزاء للمتوفي تجنبًا للتجمعات وخوفًا من فيروس كورونا.

الجدير بالذكر، أنه لم يمر الكثير من الوقت على آخر فاجعة حصلت لكل من الفنانة بوسي ونورا، حيث توفيت قبل 3 شهور هدى الشقيقة الكبرى لهما، وتم في وقتها تشييع جثمانها بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من النجوم في الوسط الفني.

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