الموت يفجع الفنان أحمد مكي بوفاة والده..وهكذا نعاه عبر حسابه (صورة)

فجع الموت الفنان المصري أحمد مكي بوفاة والده في الساعات الأولى من صباح يوم السبت خلال إقامته في دولة الإمارات، حيث سافر مكي برفقة العائلة إلى هناك لترتيب إجراءات الدفن والعزاء ولإلقاء النظرة الأخيرة على أبيه.

ونعى الفنان أحمد مكي والده الراحل عبر حسابه على موقع فيسبوك، وكتب قائلًا: "الله ارحم والدي وأدخله برحمتك فسيح جنانك يا رحمن يا رحيم"، وطلب من متابعيه الدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة.

وفيما بعد شارك مكي مقطع فيديو يظهر فيه والده الراحل للمرة الأولى، حيث ظهر الأب جالسًا وهو يدعي" الله استرني بسترك الذي سترت به ذاتك، فلا عين تراك ولا يد تصل إليك يا رب العالمين..احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين".

يشار إلى أن مكي ذكر في لقاءات سابقة أن جنسية والده هي الجزائرية، حيث أنه ولد هناك في وهران غرب الجزائر، ولكن بعد الانفصال انتقل مع والدته إلى مصر وعاش في حي الطالبية وبقي هناك حتى أصبح شابًا.

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