الدكتور خلود في ورطة.. هل فعلاً لا تحمل شهادة في الطب؟

تداول رواد السوشال ميديا فيديو للفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود وهي تجيب على أسئلة المتابعين عبر حسابها في إنستجرام.

أجابت خلود على سؤال ورد فيه "يقولون إلعبتي بجينات عيالك عشان هيك طلعوا حلوين ما شاء الله"!

لترد خلود أنها تسمع هذا السؤال كثيراً، وأجابت بـ: "شلون ألعب بالجينات! في شي هيك بالطب وأنا ما أدري عنه!! أنا عيوني ملونات وعيالي طالعينلي أما خلود الصغيرة طالعة لأبوها.. ولو عيونهم مش ملونات شلون ألعب بالجينات".

جواب خلود أوقعها في ورطة مع المتابعين، إذ علق أحدهم "شكلك مو سامعة بهندسة الجينات!" وأضاف آخر "أخذنا موضوع الجينات بصف ثامن يا دكتورة!!" واتهمها البعض مجدداً أنها لا تملك شهادة طب أو أنها لا تفقه شيء في الطب على الرغم من أنها كانت أجابت على موضوع الانتقادات منذ مدة قريب بمشاركة صور لها من العيادة من أجل التطوع في معالجة فيروس كورونا.

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