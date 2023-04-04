بعد إعلانها مقاطعة الدراما الأردنية.. نادرة عمران تتألق في "الزند"

تألقت النجمة الأردنية الشهيرة "نادرة عمران" إلى جانب النجم السوري "تيم حسن" في المسلسل "الزند" والذي لاقى اشادة ونجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

نادرة عمران تتألّق إلى جانب تيم حسن في الزند

تشارك النجمة الأردنية نادرة عمران في مسلسل الزند من خلال شخصية زعيمة الغجر والتي تقوم بمساعدة عاصي الزنّد "الفنان تيم حسن" في تأمين السلاح والرجال، بالاضافة الى نقل تحرّكات أعدائه وأخبارهم مقابل مبالغ ماليّة.

وتعتبر زعيمة الغجر مصدر مهم للمعلومات خاصة ان جميع الرجال يزورون خيمتها الخاصة للمتعة، بهدف قضاء وقت ممتع مع الغجريات بالرقص والغناء، وخلال سهرهم يعرضون العديد من المعلومات امامها والتي بدورها تنقلها إلى عاصي الزند.

نادرة عمران تتخذ قرارًا بمقاطعة الدراما الأردنيّة

وتزامناً مع نجاحها وتألقها في مسلسل "الزند" استذكر الجمهور تصريح سابق للفنانة الأردنية نادرة عمران قالت من خلاله إنها اتخذت قرار بمقاطعة الأعمال والدراما الأردنية المقرر انتاجها لاحقًا، وأكّدت خلال المقابلة بأنها عاتبة على التلفزيون الأردني.

وقالت نادرة حول هذا الأمر: "عاتبة على التلفزيون الأردني بسبب طريقة ترويجه لمسلسل "عيلة طابقين الكوميدي" حيث أنهم سلّطوا الضوء على مشاهير السوشال ميديا بأنهم أبطال العمل وتجاهلوا النجوم الحقيقين والفنانيين أصحاب الخبرات الكبيرة.

وتابعت الفنانة الأردنية بتصريحها: "أكثر ما يؤلمني هو تجاهل مدير البرامج في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لاتصالاتي به لتعديل هذا الأمر لكنّه لم يجب وتجاهل الأمر كلياً".

وأكّدت نادرة بأنها قررت عدم العمل نهائياً مع اي منتج أردني، حيث أنها قررت التفرّغ للعمل في الدراما العربية فقط وهي التي تحترم تاريخهم العريق كفانيين أردنيين.