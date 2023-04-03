مسلسل "الزند": نهاية حزينة لشخصية عفراء شقيقة عاصي.. مشهد مؤثر

تمكنت الفنانة السورية الشابة نانسي خوري من حصد إعجاب الجمهور بسبب شخصية عفراء التي تقدمها في المسلسل السوري الزند وهي شقيقة عاصي الزند "تيم حسن".

نهاية صادمة لشخصية عفراء التي تقدمها نانسي خوري في الزند

تجسّد نانسي خوري شخصية "عفراء" وهي شقيقة "عاصي الزند"، حيث استطاعت تصدّر وسائل التواصل الاجتماعي وخطف الانظار نحوها خاصة في الحلقة 12.

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل "الزند" مقتل عفراء حيث أنها ضحّت بنفسها لتنقذ شقيقها عاصي والذي يجسّد دوره "تيم حسن".

وأشاد المتابعون بمشهد مقتل "عفراء" حيث وصفوه بأنه من أصعب المشاهد في هذا العمل الدرامي ووصفوا النجمة "نانسي خوري" بنجمة الصف الأول.

وانتقل المتابعون للتعليق على أداء النجمة فقال أحدهم: "يلي خلا هاي اللقطة المؤثرة هو أداء نانسي"، وأضاف آخر: "مشهد مؤلم كأنه حقيقة لا تمثيل، كانت رائعة هي وتيم حسن".

ولفتت الفنانة السورية منذ الحلقة الأولى من العمل الأنظار إليها بسبب أدائها، حتى مشهد وفاتها الذي وصفه الجمهور بالمؤثر جدًا، لا سيما أن عفراء هي المتبقية من عائلة عاصي الزند وأن وفاتها جاءت بهدف حمايته من الموت.

ومن جانبه قدم تيم حسن أداءً مبهرًا في مشهد انتقامه لوفاة شقيقته، وانهياره بعد وفاتها، ومن المتوقع أن تنقلب شخصية عاصي بعد هذا الحدث الهام في العمل، وأن يصبح أكثر قسوة وعداءً وتزداد رغبته بالانتقام.