النجمة الكورية "هواسا" تتعرض للهجوم بسبب حركاتها "الفاضحة"

تعرضت مغنية الراب الكورية آن هي جين، المعروفة باسمها الفنّي "هواسا"، للهجوم والانتقادات، بعد إقدامها على فعل وصف بـ"الفاضح" و"الجريء" خلال عرض غنائي قدمته في مهرجان جامعة سونجكيونكوان للعلوم الإنسانية والاجتماعية.

هواسا وحركات جريئة في عرضها الغنائي

وظهرت "هواسا"، عضوة فرقة "مامامو" MAMAMOO، في الفيديو المتداول تقدم على حركات وصفت بـ"الإباحية" وهي تغني وترقص على خشبة المسرح رفقة أعضاء فرقة Dancing Queens on the Road، إذ قامت بلعق يدها بلسانه، قم لمست منطقة حساسة من جسدها.

ردود أفعال المتابعين

وانقسمت ردود الفعل بين مدافع ومنتقد، فمنهم من رأى أن حركاتها لا تناسب مهرجان جامعي، فيما رأى البعض الآخر أن جميع المتواجدين في الاحتفال بالغين وأن ما قدمته النجمة مجرد أداء استعراضي.

وكتب أحدهم مدافعًا: "هذا مهرجان جامعي، ليس مهرجانًا للثانوية، فما المشكلة؟ إذا وقع خطأ ما في البث التلفزيوني، فسيعمل المنتجون على تحريره"، وأضاف آخر: "يحضر المهرجانات الجامعية الكبار على أي حال. الأمر ليس مثل العرض الذي سيتم بثه على التلفزيون كما هو ، فلماذا هذه مشكلة؟".

وكتبت إحداهن مهاجمة: "أعني ، إنه عرض حضره الكبار ، لكن هل كان عليها فعلاً أن تفعل كل ذلك؟".

هواسا وإثارتها الجدل

ويُشار إلى أنه منذ ترسيم "هواسا" دائمًا ما كانت تحظى بالاهتمام بسبب أدائها الشرس والمثير، سواء كانت على خشبة المسرح مع الأعضاء الآخرين في "مامامو" أو منفردة.

وخلال الأسبوع الماضي، أثارت النجمة الجدل بعدما سمحت لمعجبيها بلمس مؤخرتها أثناء عرضها الغنائي.



