وفاة نجم كوري شهير خلال حادثة التدافه في الهالويين

أثارت حادثة التدافع التي حصلت في العاصمة الكورية "سيئول" بمناسبة عيد الهالويين يوم 31 أكتوبر الماضي، صدمة كبيرة حول العالم، وجدلًا واسعًا في كوريا/ حيث أسفرت هذه الحادثة على مقتل ما يقارب 154 شخص خلال ليلة الاحتفال بعيد الهالويين.

وفاة النجم لي جي هان في الحادثة

أكدت العديد من المواقع الكورية، بان النجم الشاب الراحل والبالغ من العمر 24 عاماً فارق الحياة، خلال كارثة التدافع التي وقعت في منطقة إيتوان في سيئول.

وكان لي جي هان متواجد في المكان خلال الاحتفالات بعيد الهالويين في ليلة الهالويين، وأدّى التجمهر الكبير للحضور والتدافع بشكل خطير الى وفاة ما يقارب 154 شخص ومنهم النجم لي جي هان.

وقالت الشركة المسؤولة عن اعمال النجم الراحل البالغ من العمر 24 عاماً في البيان الذي أصدرته: "أصبح النجم لي جي هان في السماء لقد غادرنا"، وتابع البيان: "لي جي هان كان صديق للجميع، وهو إنسان ودود ولطيف مع الجميع".

حادثة تدافع الهالويين في كوريا

صدمة كبيرة أثارتها حادثة التدافي في كوريا، بعد أن أصيب أكثر من 133 شخص وتوفي أكثر من 154 شخص وذلك في احتفال الهالويين الذي اجتمع به أكثر من 100 ألف من الحشود في منطقة في سيئول.

وكان هذا أول احتفال في الهالويين منذ 3 سنوات وذلك بعد رفع جميع القواعد للحجر الصحي التي وضعت خلال عام انتشار فيروس كورونا المستجد في السنوات الماضية.