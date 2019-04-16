النجمة الهندية جانفي كابور: الفقر سبب إطلالتي المتكررة

أثارت النجمةً الهندية جانفي كابور، وهي إحدى نجمات بوليوود ذات الشعبية الكبيرة، التساؤلات بسبب الظهور بنفس الإطلالة أكثر من مرة، سواء كان فستانًا أو قميصًا، فهي لا تردد أبدًا في تكرار ملابسها.

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن السبب وراء قيام النجمة بذلك، حيث قالت خلال برنامج دردشة أنيتا شروف، ردًا على الانتقادات التي تتعرض لها بسبب تكرار ملابسها، إنها لا تكسب الكثير من المال الذي يمكنها من شراء ملابس جديدة كل يوم.

وأضافت كابور أنها لا تستطيع إرضاء الجميع وأنها لا تهتم سوى بالنقد الخاص بعملها الفني ولا تكترث لأي شيء آخر.

وأصبحت هذه الفنانه البالغة من العمر ٢٢ عامًا فقط تريند للملابس العصرية البسيطة غير المتكلفة والإكسسوارات الرقيقة، وتحولت بساطة إطلالتها لمصدر إلهام لبنات جيلها، وطرحت اتجاهًا جديدًا فحواه أنه لا يوجد ضرر من تكرار ارتداء نفس الملابس.

ظهرت جانفي كابور، لأول مرة على شاشات بوليوود من خلال فيلم "داداك"، والآن تقوم بتصوير فيلم Kargil Girl، ويتناول سيرة حياة طيار سلاح الجو جانجان ساكسينا، الذي برز اسمه أثناء حرب كارجيل في العام 1999 بدوره في إنقاذ الجرحى.

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