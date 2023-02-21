  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. ريتشارد جير يتعرّض لوعكة صحيّة.. وهذه حالته

ريتشارد جير يتعرّض لوعكة صحيّة.. وهذه حالته

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 21 شباط / فبراير 2023 - 07:46
ريتشارد جير

تعرّض النجم الهوليوودي الشهير "ريتشارد جير" الى وعكة صحيّة خطيرة خلال رحلته العائلية الى المكسيك، حيث كان يقضي وقته هناك منذ أسابيع قليلة.

اقرأ ايضاًساحر قلوب العذارى ريتشارد جير يحتفل بعيد ميلاده الـ71ساحر قلوب العذارى ريتشارد جير يحتفل بعيد ميلاده الـ71

تفاصيل الحالة الصحيّة للنجم العالمي"ريتشارد جير"

كشفت العديد من المصادر بان النجم الهوليوودي "ريتشارد جير" عانى من سعال شديد وقوي قبل رحلته العائلية الى المكسيك واستمرّ السعال خلال تواجده في منطقة نويفر فالارتا دون توقف وبطريقة مزعجة جدًا له.

وكان ريتشارد يحتفل بعيد ميلاد زوجته أليخاندرا هناك رفقة أطفالهما، حتى زاد السعال وأصبح يشكل مشكلة خطيرة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير، ليتم نقله إلى المستشفى هناك وتم تشخصية بالتهاب رئوي حاد.

الوضع الصحي الحالي للنجم العالمي ريتشارد جير

وأشارت العديد من الأنباء بان النجم البالغ من العمر 71 عاماً مكث في المستشفى ليلة كاملة حيث تناول خلال المضادات الحيويّة وذلك لمساعدته من أجل التعافي بشكل أسرع.

اقرأ ايضاًساحر قلوب العذارى ريتشارد جير يحتفل بعيد ميلاده الـ71ريتشارد جير يرزق بمولوده الثالث بعمر الـ70

وفي اليوم التالي خرج ريتشارد من المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي وإشراف الأطباء عليه، وسماحهم له بالخروج من المستشفى، وشاركت زوجته أخبار وضعه الصحي على السوشال ميديا فقالت موجهة رسالتها إلى جمهور زوجها الواسع حول العالم: "أشكركم على امنياتكم الطيبة بعيد ميلادي واليوم نحن جميعاً نشعر بالتحسّن الكبير، وشكراً للحب الذي غمرتونا به".

وأبدى عدد كبير من الجمهور تخوفهم بسبب الحالة الصحية للنجم العالمي وتواجده في المستشفى، معبرين عن سعادتهم الكبيرة بعد الإعلان عن تعافيه.

كلمات دالة:ريتشارد جيراخبار المشايراعمال المشاهيرمرض المشاهيرتصريحات المشاهير

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...