ريتشارد جير يتعرّض لوعكة صحيّة.. وهذه حالته

تعرّض النجم الهوليوودي الشهير "ريتشارد جير" الى وعكة صحيّة خطيرة خلال رحلته العائلية الى المكسيك، حيث كان يقضي وقته هناك منذ أسابيع قليلة.

تفاصيل الحالة الصحيّة للنجم العالمي"ريتشارد جير"

كشفت العديد من المصادر بان النجم الهوليوودي "ريتشارد جير" عانى من سعال شديد وقوي قبل رحلته العائلية الى المكسيك واستمرّ السعال خلال تواجده في منطقة نويفر فالارتا دون توقف وبطريقة مزعجة جدًا له.

وكان ريتشارد يحتفل بعيد ميلاد زوجته أليخاندرا هناك رفقة أطفالهما، حتى زاد السعال وأصبح يشكل مشكلة خطيرة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير، ليتم نقله إلى المستشفى هناك وتم تشخصية بالتهاب رئوي حاد.

الوضع الصحي الحالي للنجم العالمي ريتشارد جير

وأشارت العديد من الأنباء بان النجم البالغ من العمر 71 عاماً مكث في المستشفى ليلة كاملة حيث تناول خلال المضادات الحيويّة وذلك لمساعدته من أجل التعافي بشكل أسرع.

وفي اليوم التالي خرج ريتشارد من المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي وإشراف الأطباء عليه، وسماحهم له بالخروج من المستشفى، وشاركت زوجته أخبار وضعه الصحي على السوشال ميديا فقالت موجهة رسالتها إلى جمهور زوجها الواسع حول العالم: "أشكركم على امنياتكم الطيبة بعيد ميلادي واليوم نحن جميعاً نشعر بالتحسّن الكبير، وشكراً للحب الذي غمرتونا به".

وأبدى عدد كبير من الجمهور تخوفهم بسبب الحالة الصحية للنجم العالمي وتواجده في المستشفى، معبرين عن سعادتهم الكبيرة بعد الإعلان عن تعافيه.