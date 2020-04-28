النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيقات مع سما المصري في قضية "الفسق والفجور"

كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل التحقيقات مع الراقصة الاستعراضية سما المصري، والتي وجهت لها تهم بممارسة الدعارة ونشر الفسق والفجور في المجتمع بعد عدة منشورات مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النيابة أن قاضي التحقيقات قرر تمديد حبس سما المصري 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ويأتي ذلك بعد قرار النائب العام حمادي الصاوي بحبسها أربعة أيام بعد اتهامها بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت النيابة أن سما المصري قد أنكرت ما نسب إليها من تهم تخص نشر مقاطع مخلة وخادشة للمجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها مسؤولة فقط عن المقاطع التي يتم نشرها عبر حساباتها الرسمية والموثقة والتي هي عبارة عن تسجيلات لحياتها وأنشطتها اليومية، وأضافت بأن المقاطع المخلة التي انتشرت تم نشرها بدون علمها بعد أن سرق أحدهم هاتفها.

وأضافت المصري: " أن الشكاوى والمطالبات بالتحقيق معي الواردة إلى صفحة النيابة العامة الرسمية بموقع فيسبوك، قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان لخلاف حول آراء سياسية، أو من آخرين بيني وبينهم خلافات شخصية".

الجدير بالذكر أن الشرطة المصرية ألقت القبض على سما المصري مع بداية شهر رمضان، بعد أن تقدم العديد ببلاغات ضدها تتهمها بالفسق والفجور ونشر الرذيلة في المجتمع.

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