الهام الفضالة تكشف نتيجة حملها بسن الـ47.. وترد على طليقة شهاب جوهر

انتشرت شائعات تفيد حمل الفنانة الكويتية الهام الفضالة من زوجها الممثل الكويتي شهاب جوهر بعد مرور بضعة أشهر على زواجهما.

ولم تتمكن إلهام الفضالة التزام الصمت إزاء الادعاءات، التي تشير إلى حمالها بسن الـ47، ونفت الشائعات بنشر تحليل الحمل خاصتها عبر حسابها على موقع "سناب شات"، الذي جاءت نتيجته سلبية، وأرفقته بتعليق: " "مو حامل، إشاعتكِ طلعت فاشوش وثاني مرة لا يكبرونكِ ويمدحونكِ بالقناة، لأن انكشفت وانعرفت وخلصت من هجوم صديقتكِ ماكو فايدة هبيت بهبة جديدة القناة بس اللعب غيرها".

كما نشرت الفضالة حديث نبوي شريف للرد على من يثير الشائعات عبر حسابها "سناب شات"، قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك.. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف".

ويأتي رد إلهام الفضالة بعدما نشرت طليقة شهاب جوهر، زينب الموسوي، منشور عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" تعد فيه متابعيها بكشف خبر هام، جاء فيه: "نطروني بعد شوي، ضروري ضروري.. بقولكم شي"، حيث اعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها صفعة لطلقة جوهر.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الموضوع منتقدين تصرفات الفضالة ومشاركتها الدائمة لخصوصياتها رغم ادعاء تفضيلها الخصوصية، وعلَّق أحدهم: "ترى مو لازم تردين على كل شي وشذا التناقض مو كنتي تقولين ماحب ارد ولا احب اطلع حياتي مو لازم تردين يابنت الحلال".

وكتب آخر: "حنا شدخل حامل او لا .وش يعرفنا فيك دوره او ماجاتك".

من جهة أخرى، دافع البعض عن الفضالة ذد أولئك الساخرين من حملها بعمر الـ47، وكتب أحدهم: "لا عادي كثير يحملون لين خمسين سنه انا خالاتي بعمرها ولساتهم يجيبوا وكثير حريم يجيبن وفي قرية مدري اي دولة الحمل يستمر للستين طلعوهم في التلفزيون .....الحمل من ربنا ما نقدر نفتي يصير او لا".

طليقة شهاب جوهر تدعي شهرتها

في وقت سابق، تصدرت طليقة شهاب جوهر مواقع التواصل بعد تداول فيديو شاركته عبر حسابها في "سناب شات"، تطرَّقت من خلاله للحديث عن سبب غيابها مُشيرةً إلى أنها نشغولة خلال الفترة الحالية مع أولادها وتحضيرات المنزل الجديد، وهو ما أثار التساؤل حول إذا ما كانت قد تركت منزل العائلة الذي جمعها بـ شهاب قبل الطلاق وقررت أن تفتح صفحة جديدة في حياتها.

في نفس السياق، أكدت زينب أنها معروفة في عالم الإعلانات منذ حوالي السنة ونصف تقريباً وقد تعاونت مع حسابات تجارية ذات سمعة جيدة في الوسط، وجاء تصريح طليقة شهاب جوهر كرد على كل من اتهمها بأنها تحاول استغلال قضية الطلاق وارتباط شهاب جوهر بـ إلهام الفضالة من أجل الحصول على المزيد من الأنظار والمتابعين.

ايضاً تطرقت للحديث حول قلة ظهورها وعدم مشاركتها يومياتها وصورها الشخصية بشكل دائم لتؤكد أنها ليست من نوع النساء اللواتي يشاركن جميع تفاصيل الحياة اليومية ما بين ماذا تأكل ومن أي علامة تجارية ترتدي لأن همها الوحيد أن تفيد متابعينها بمحتوى جيد، واعتبر البعض أن كلامها لطشة لـ إلهام الفضالة التي تفعل عكس ذلك تماماً بحكم شهرتها في العالم العربي.

أول ظهور لـ طليقة شهاب جوهر!

ظهرت زوجة شهاب جوهر في فيديو لأول مرة من داخل سيارتها بعد أخبار زواج شهاب جوهر وهي تشكر كل من اطمئن عليها بعد أن وصل عدد المشاهدات عبر حسابها في سناب شات إلى أكثر من نصف مليون خلال نصف ساعة تقريباً.

وأثار الفيديو المتداول تعاطف الجمهور خاصةً أن طليقة شهاب كانت قد شاركت تصريح سابق جاء فيه: "يا رب صبرني.. اللهم اجبر كسر قلبي..دعواتكم لي..لك الحمد ولك الشكر يا الله"!