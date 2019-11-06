الهضبة يعيش أول يوم في البعاد!

أطلق الهضبة "عمرو دياب" أغنية جديدة من ألبوم أنا غير تحت عنوان "أول يوم في البعد".

الأغنية التي تم إطلاقها منذ ساعات قليلة، حققت انتشارًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط تعليقات إيجابية من الجمهور العربي الذي أبدى إعجابه بإحساس دياب في الأغنية.

أول يوم في البعاد من كلمات "أحمد المالكي"، والألحان لـ"محمدي"، أما التوزيع فكان من نصيب "أسامة الهندي". الأغنية تتحدث عن نهاية علاقة حب بين طرفين، والحالة التي يصل إليها الطرف المجروح بعد إنهاء العلاقة، حيث لا يتمكن من النوم ومعرفة سبب تواجده في الحياة بعد فراق حبيبه.

يذكر أن هذه الأغنية السادسة من ألبوم أنا غير، إذ يتبع الفنان أسلوب الأغاني المنفردة على فترات للترويج للألبوم الجديد، إذ أطلق "بحبه"، "أنا غير"، "يوم تلات"، "تحيرك"، "متغير"، و"قدام مرايتها".

أسلوب الأغاني المنفردة أصبحت الطريقة الرائجة التي يتبعها معظم الفنانيين العرب من ناحية التسويق ولضمان أن تأخذ كل أغنية حقها من الترويج.

من جهة أخرى، يستعد الفنان المصري لإحياء حفلة غداً في الرياض داخل مسرح فنان العرب "محمد عبده" ومن المتوقع أن يقدم أغاني ألبومه الجديد.

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