بكاء أصالة بسبب عبد المجيد عبدالله في ليلة سهم بموسم الرياض..شاهدوا ماذا حدث (فيديو)

مفاجأة أسعدت قلوب الجميع يوم أمس بعد أن ظهر الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله على البث المباشر من منزله في جدة خلال حفل ليلة سهم في موسم الرياض، وذلك بسبب حالته الصحية التي لم تسمح له بالتواجد على المسرح.

ووجه عبد المجيد عبدالله التحية للحضور وللملحن سهم، بالإضافة إلى تقديمه مجموعة من الأغاني والعزف على العود من منزله، وهو ما جعل أصالة في حالة تأثر شديدة دفعتها للبكاء في النهاية، خاصة وأن الفنان السعودي عبر لها عن حبه وأكد أن الكلمات تعجز عن تقديرها.

ويعد هذا الظهور الأول للفنان عبد المجيد عبدالله منذ عامين، حيث غاب طوال تلك الفترة عن إحياء الحفلات الغنائية والسبب يعود لمشاكل صحية جعلته مجبرًا على البقاء في منزله، ولكن على ما يبدو أن صحته تتحسن تدريجيًا حيث من المتوقع أن يشارك في ليلة "بدر" في موسم الرياض قريبًا.

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