تعليق مثير للجدل من هند البلوشي عقب إجرائها عملية تجميل: "ملكة جمال رغم أنوف الحاقدين"!

على ما يبدو أن المنافسة اشتدت بين النجمات في الآونة الأخيرة في مجال عمليات التجميل، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبحت هناك رسائل مبطنة وتعليقات استفزازية، وهذا ما فعلته الفنانة الكويتية هند البلوشي عقب إجرائها لعملية تجميل في أنفها.

وتداول البعض مقطع فيديو ظهرت فيه هند البلوشي برفقة الفنان عبدالله الحمادي الذي تحدث في الفيديو عن العملية التي قامت بها البلوشي وقال: "أريد أن أقولك حمدلله على السلامة ورب ضرة نافعة، وأنت ملكة جمال رغم أنوف الحاقدين"، فجاء التعليق المثير للجدل من هند البلوشي لكل من ينتقدها وقالت كتأكيد: "ملكة جمال غصب عن أنوف الحاقدين".

كلمات هند البلوشي عرضتها لهجوم على مواقع التواصل، ومعظم التعليقات كانت ساخرة وغاضبة في نفس الوقت، فكتب لها أحدهم قائلًا: " لا حول ولا قوة الا بالله ع الاقل تحترم سنها وتسوي خاطر لعيالها تصور بكيفها بس لا تسوي حركات لرجال".

الجدير ذكره، أن البعض يقول بأن هند البلوشي تعرضت لانتقادات في وقت سابق لأنها حاولت إقناع الجمهور أنها تعرضت لحادث لهذا السبب قررت إجراء عملية التجميل في الأنف، لذا كانت هذه رسالتها لكل من انتقدها وحاول تكذيبها.

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