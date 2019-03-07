الوليد الحلاني يقدم أولى اعماله الغنائية على المسرح.. ووالده يشاركه الفرحة

عبر الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن حبه الكبير وفخره بابنه الوليد بنشره فيديو عبر احد حساباته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهران فيه الحلاني وابنه وهما يقدمان اغنية "عم يسألوا" على المسرح للجمهور، وخلال غنائهما يقوم الحلاني بتقبيل يد ابنه، وكتب مُعلقًا على الفيديو: " ما عرفوا اني من دونك صعبة عمري كملو عم يسألوا هيدي احلى مشاعر عشتها بحياتي، الله يخلي اولادكم ويحفظهم".

وتعتبر أغنية "عم يسألوا" أول عمل فني في مسيرة الوليد، حيث كشف عاصي الحلاني في وقت سابق ان الاغنية كانت له إلا انه قرر ان يسجلها بصوت ابنه بعد فوزه بالموسم السادس من برنامج المسابقات "ديو المشاهير" ليكون اول عمل غنائي له.

وعلة صعيد آخر طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني مؤخرًا كليب اغنيته الجديدة "شو بخاف عليكي" من إخراج عادل سرحان، والاغنية من كلمات حسن عباس وألحان باسم يحيى.

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