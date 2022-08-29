انتحار النجمة الكورية "يو جو اون" عن عمر 27 عاماً.. وتترك رسالة لوالديها: لا تبكيان

نشرت المواقع الكورية والصفحات المعنية بأخبار مشاهير كوريا خبر انتحار الفنانة الكورية يو جو اون عن 27 عامًا، وأكد شقيقها خبر الانتحار عبر حسابها الخاص في إنستغرام.

تفاصيل وفاة يو جو اون

شارك شقيق النجمة الكورية الشهيرة يو جو اون خبر وفاتها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، حيث أعلن وفاة شقيقته يو جو اون عن عمر يناهز 27 عاماً.

ولم يكشف شقيقها عن سبب الانتحار أو حتى عن الطريقة التي انتحرت فيها، إلا أنه نشر طلب أخير منها وهي رسالة كانت قد كتبتها وطلبت منه نشرها للمتابعين.

رسالة يو جو اون الأخيرة قبل انتحارها

نشر شقيق النجمة الكورية رسالة كانت يو جو اون قد كتبتها قبل انتحارها وقالت فيها: "أنا آسفة لأنني غادرت أولاً، وأنا اسفة لأمي وأبي وجدتي وأخي، إن قلبي يصرخ بشدة ولا يريد العيش أبداً".

وخاطبت شقيقها في الرسالة موجهة حديثها له: "قد تكون حياتك فارغة بدوني ولكنك ستعيش بقوة وأنا سأراقبك ومن فضلك لا تبكي، وأنا لست حزينة أبداً وعشت حياة سعيدة وهذا يكفي بالنسبة لي لذلك لا تلوموا أحد".

أما حول سبب انتحارها فقد أشارت يو جو اون في رسالتها الى ذلك، فقالت: "إنها نعمة ان يكون لديك شيء تريد القيام به، ولكن لعنة أنك تريد أن تفعله فقط، ولم يكن من السهل أن أعيش هذه الحياة لقد كان شيئاً ميؤوساً منه".

واختتمت رسالتها قائلة: "إن الله يحبني ولن يرسلني للجحيم وسيعتني بي، شكراً لعائلتي وأصدقائي على احتضاني وتفهمي وانا آسفة لأنني لم أعبر بشكل جيد عن كل شيء وآمل أن تفهمني، أمي وأبي أنا أحبكما ولا تبكيان".

نبذة عن يو جو اون

ولدت النجمة الكورية يو جو اون في 3 مايو في عام 1995 كانت اولى تجاربها التمقيلية في Big Forest الذي عرض عام 2018، كما ظهرت في مسلسل Joseon Survival الذي عرض عام 2019.