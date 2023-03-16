انتحار عارض أزياء شهير بطريقة مأساوية.. والشرطة تحقق بالأمر

توفّي عارض الأزياء الأمريكي الشهير "جيف توماس" عن عمر يناهز الـ 37 عاماً، ويملك الراحل قاعدة كبيرة بين الجمهور في السوشال ميديا، حيث يتابعه الملايين.

تفاصيل وفاة عارض الأزياء جيف توماس

عثرت السلطات المحليّة على جثة عارض الأزياء الشهير "جيف توماس" يوم أمس الأربعاء في مجمع سكني حيث كان الراحل يقطن في ولاية ميامي الأمريكية.

وتلقت الشرطة المحليّة مكالمة هاتفية تفيد بانتحار أحد الأشخاص، من خلال قفزه من شرقة الشقة السكنية كما ادّعى بعض الشهود، ليتضح أنه عارض الأزياء والمؤثر الشهير.

وبالرغم من أنمه تم الإعلان عن الانتهاء من تشريح جثة الراحل إلا أن عدد من المسؤوليين لم يكشفوا عن سبب الوفاة الرئيسي لكن الأخبار تفيد بان السبب الرئيسي هو الانتحار حيث ألقى نفسه من شرفة شقته لينهي حياته.

نجوم عرض الأزياء ينعون جيف توماس

وانتقل العديد من أصدقاء عارض الأزياء الراحل جيف توماس الى وسائل التواصل الاجتماعي من أجل نعيه حيث كتب مصمم الأزياء كريس هاي: "التقيت به منذ سنوات في مدينة نيويورك كنت دائماً تحضر الطاقة الايقاعية معك في كل مرة التقيك".

فيما واحد من زملائه من خلال منشور قال فيه: "ابتسامتك كانت معدية فارقد بسلام أيها الفتى الجميل".

وأبدى عدد كبير من الجمهور متابعي الراحل عن حزنهم الشديد وصدمتهم بسبب اقدامه على إنهاء حياته متسائلين عن السبب، خاصة أنه يتمتع بشهرة كبيرة ويبدو سعيدًا عبر فيديوهاته.