انتحار المغني الكوري تشوي سونغ بونغ في ظروف غامضة.. وهذه رسالته قبل وفاته

عُثر على جثة المغني الكوري "تشوي سونغ بونغ" داخل منزله يوم أمس الاربعاء، فيما أعلنت السلطات الرسمية ان الفنان الشاب قرر انهاء حياته بالانتحار.

انتحار الفنان الكوري الشاب تشوي سونغ بونغ



وفي تفاصيل الحادثة الصادمة عثر عدد من الأشخاص على جثة النجم الكوري البالغ من العمر 33 عاماً متوفياً في منزله يوم أمس الأربعاء حيث توجّهت الشرطة الى مكان الحادث بعد ورود بلاغ منهم.



وبالرغم من ان التحقيقات الاوليّة تشير بأن النجم الكوري قد انتحر وانهى حياته بنفسه الا أن الشرطة ستواصل تحقيقاتها حول الموضوع للتاكد من التفاصيل والسبب وراء هذا القرار مع اعتبار أن وفاته جاءت بظروف غامضة.



وتسبب هذا الخبر بحالة حزن وصدمة بين جمهور الفنان الكوري، الذي تساءل عن السبب وراء اتخاذ تشوي سونغ بونغ هذا القرار، لا سيما انه كان نجمًا محبوبًا.

رسالة انتحار تشوي سونغ يونغ



والجدير بالذكر أن الفنان الشاب الراحل كان قد ترك رسالة تؤكد أنه من انهى حياته جاء فيها: "مرحبا أنا سيونغ بونغ تشوي هذا آخر شيء أرسله للمعجبين، فأنا ميت بالفعل منذ عام 2011 الى الوقت الحالي، بالرغم من انني تلقيت العديد من مشاعر الحب والاهتمام منكم، إلا أن اخطائي حمقاء وأصيب العديد من الاشخاص بالاضرار بسببي".



وكشف النجم الراحل تفاصيل الأخطاء التي أشار اليها قائلًا: " ارتكبت أخطاء عديدة على مدار العاميين الماضيين واريد أن ادفع ثمن اخطائي بحياتي وانا لا اعرف أن اكتب آخر الشيء لذلك سأكتبه على طريقتي الخاصة بي".

سبب انتحار تشوي سونغ يونغ



وبالحديث عن الأخطاء وعودة الفنان إلى عام 2011، فإن النجم الكوري كان قد خدع جمهوره خلال عام 2021 حيث زعم اصابته بالسرطان من أجل جمع الأموال، وبعد اكتشاف ما فعله تعرض للهجوم الكبير والانتقاد.