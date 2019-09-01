انتحار ممثلة هندية صاعدة.. والسبب عالم بوليوود!

في واقعة مؤسفة وصادمة كشفت عنها الشرطة الهندية، أنهت ممثلة صاعدة حياتها من خلال القفز من شرفة شقتها في مومباي.

وفق لما كشفته صحيفة "إنترناشونال بيزنس تايمز"، تدعى الممثلة الصاعدة "بيرل بونجابي"، وفي حين لم يُحدد عمرها، إلا أنها يُعتقد أنها في أوائل العشرينات.

كشفت التقارير أن واقعة الانتحار حدثت في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، في منطقة "أوشيوارا" في مومباي، وبحسب شهادة "بيبين كومار" حارس أمن منزل "بيرل"، حدثت الواقعة ما بين الساعة 12:15 والساعة 12:30 صباحًا.

وقال "بيبين" أيضًا إنه كان قد ظن أن شخصا ما يصيح في الشارع، ولكنه بعد عودته، سمع أصواتًا وضجيجًا في الطابق الثالث الذي كانت تعيش فيه "بيرل".

وفي حين أنه لا تزال التحقيقات المستمرة، إلا أن تقارير الشرطة كشفت أن اتخاذ "بيرل" قرار إنهاء حياتها يأتي بعد فشلها عدة مرات في اقتحام عالم بوليوود، بالإضافة إلى توتر علاقتها بوالدتها وتشاجرهما المستمر.

كما سبق وحاولت "بيرل" الانتحار مرتين، إلا أنه تم إنقاذها، على عكس هذه المرة المؤسفة.

يجدر بالذكر أن هذه ليست حالة الانتحار الأولى التي ترتبط بالوسط الفني الهندي، فمن بين أبرز الحالات والتي لا تُنسى، انتحار الممثلة "جيا خان"، والتي عُثر عليها مشنوقة في شقتها في عام 2013، وذلك نتيجة اضطراب علاقتها العاطفية بالممثل الهندي "سوراج بانشولي"، كما أنه من المقرر إصدار مسلسل وثائقي عن حياة جيا وقصة انتحارها.

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