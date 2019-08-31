بالأحمر..آيشواريا راي تتألق على غلاف الطبعة الأولى لمجلة بيكوك

من أعمالها الفنية إلى اطلالتها على السجادة الحمراء، تعد النجمة آيشواريا راي واحدة من أبرز وأجمل ممثلات بوليوود، والتي سرقت قلوب ملايين المعجبين حول العالم وليس الهند فقط، وعلى الرغم من غيابها بعض الوقت عن الشاشة، إلا أنها لا تزال تجذب اهتمام مصممي الأزياء والمجلات العالمية.

ومؤخرًا، اُختيرت ملكة جمال العالم السابقة لتكون بطلة غلاف الطبعة الأولى من عدد سبتمبر لمجلة "بيكوك" Peacock، وهي مجلة خاصة بدار الأزياء الهندية الشهيرة "فالغوني آند شاين بيكوك".

ووفقا لملجة "بينك فيلا"، كشف مؤخرًا المصمم "شاين بيكوك" عن الغلاف عبر إنستغرام، وقال: "آيشواريا راي، إنها لنجمة خالدة، وتفخر مجلة بيكوك بالإعلان عن إطلاق أول إصدار مطبوع لها مع الجميلة آيشواريا".

هذا وكشف "شاين" أن جلسة التصوير المميزة تمت في شوارع نيويورك، وفي الصور يمكن رؤية كيف تألقت آيشواريا بثوب أحمر غاية في الجاذبية وهي تقف على درج معدني.

تميز الفستان بتصميم الطبقات والريش، بالإضافة إلى حبات الشواروفسكي البراقة، وأبرز ما ميز الفستان الأحمر، هو جمعه بين أسلوب التطريز الهندي مع تصميمه العصري، كما أبرز خصرها الرشيق بحزام فضي رفيع.

وأكملت إطلالتها بمكياج لافت وشفاه بالأحمر الجذاب، وظهرت بخصلات طويلة وجميلة ومجوهرات أنيقة.

لم تكن هذه الإطلالة الوحيدة لملكة جمال العالم، حيث ظهرت في إطلالة أخرى لم تقل جاذبية عن سابقتها، إذ ارتدت فستان بلون نيود مغطى بالتطريزات البراقة اتسم بقطعة إضافية تشبه الكاب مزينة أيضًا بالريش، هذا ويرجح أن كلا إطلالتيها من توقيع "شاين بيكوك".

وعلى الصعيد الفني، يُذكر أن أخر ظهور لآيشواريا على الشاشة، كان العام الماضي خلال مشاركتها في فيلم Fanney Khan، ولكن صحيفة "هندوستان تايمز" كشفت أن آيشواريا ستعود للأضواء مرة أخرى قريبًا، حيث من المقرر أن تتعاون مع المخرج " ماني راثنام" في فيلمه القادم Ponniyin Selvan.

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