بالأحمر..آيشواريا راي تتألق على غلاف الطبعة الأولى لمجلة بيكوك

من أعمالها الفنية إلى اطلالتها على السجادة الحمراء، تعد النجمة آيشواريا راي واحدة من أبرز وأجمل ممثلات بوليوود، والتي سرقت قلوب ملايين المعجبين حول العالم وليس الهند فقط، وعلى الرغم من غيابها بعض الوقت عن الشاشة، إلا أنها لا تزال تجذب اهتمام مصممي الأزياء والمجلات العالمية.
ومؤخرًا، اُختيرت ملكة جمال العالم السابقة لتكون بطلة غلاف الطبعة الأولى من عدد سبتمبر لمجلة "بيكوك" Peacock، وهي مجلة خاصة بدار الأزياء الهندية الشهيرة "فالغوني آند شاين بيكوك".
ووفقا لملجة "بينك فيلا"، كشف مؤخرًا المصمم "شاين بيكوك" عن الغلاف عبر إنستغرام، وقال: "آيشواريا راي، إنها لنجمة خالدة، وتفخر مجلة بيكوك بالإعلان عن إطلاق أول إصدار مطبوع لها مع الجميلة آيشواريا".
Aishwarya Rai Bachchan : A Timeless Star The Peacock Magazine is proud to announce the launch its first-ever print issue of the magazine with the timeless star Aishwarya Rai Bachchan, who was shot on the streets of the New York City. To avail your copy, log on to www.thepeacockmagazine.com Issue available on stands, grab your copy now! . . @aishwaryaraibachchan_arb in New York City for our first print issue September Issue @thepeacockmagazine_ . All clothing: @falgunishanepeacockindia @falgunipeacock @shanepeacock All jewellery: @hazoorilaljewellers Photography: @calebandgladys Creative direction and styling: @nupurmehta18 Hair: @petergreyhair Makeup: @charlottewiller Production: @n2root @ayeshaminnigam Stay courtesy: @thepierreny Location management: @area1202 . #falgunishanepeacock #thepeacockmagazine #fsp #falgunipeacock #shanepeacock #internationaldesigner #fashion #style #luxurybrand #thepeacockmagazine #coverstar #aishwaryaraibachchan #aishwaryarai #atimelessstar
هذا وكشف "شاين" أن جلسة التصوير المميزة تمت في شوارع نيويورك، وفي الصور يمكن رؤية كيف تألقت آيشواريا بثوب أحمر غاية في الجاذبية وهي تقف على درج معدني.
تميز الفستان بتصميم الطبقات والريش، بالإضافة إلى حبات الشواروفسكي البراقة، وأبرز ما ميز الفستان الأحمر، هو جمعه بين أسلوب التطريز الهندي مع تصميمه العصري، كما أبرز خصرها الرشيق بحزام فضي رفيع.
وأكملت إطلالتها بمكياج لافت وشفاه بالأحمر الجذاب، وظهرت بخصلات طويلة وجميلة ومجوهرات أنيقة.
لم تكن هذه الإطلالة الوحيدة لملكة جمال العالم، حيث ظهرت في إطلالة أخرى لم تقل جاذبية عن سابقتها، إذ ارتدت فستان بلون نيود مغطى بالتطريزات البراقة اتسم بقطعة إضافية تشبه الكاب مزينة أيضًا بالريش، هذا ويرجح أن كلا إطلالتيها من توقيع "شاين بيكوك".
وعلى الصعيد الفني، يُذكر أن أخر ظهور لآيشواريا على الشاشة، كان العام الماضي خلال مشاركتها في فيلم Fanney Khan، ولكن صحيفة "هندوستان تايمز" كشفت أن آيشواريا ستعود للأضواء مرة أخرى قريبًا، حيث من المقرر أن تتعاون مع المخرج " ماني راثنام" في فيلمه القادم Ponniyin Selvan.
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