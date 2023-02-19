انتحار نجم هوليوودي بطريقة مأساوية في غرفة نومه

صدم النجم الهوليوودي الشهير "كايل جاكوبس" جمهوره وعائلته وذلك بعد أن أنهى حياته بطريقة مأساوية في منزله الكائن في منطقة لوس انجلوس الأمريكية يوم أمس السبت.

تفاصيل انتحار النجم "كايل جاكوبس" بطريقة مأساوية

اعلنت السلطات الرسمية بان النجم الهوليوودي الشهير أقدم على الانتحار وانهاء حياته وذلك من خلال اطلاق النار على نفسه في غرقة نومه وباستخدام مسدسه الخاص الذي كان يتواجد بشكل دائم في غرفة النوم.

كشفت السلطات الرسمية بأن الراحل جاكوبس أطلق النار على نفسه خلال تواجده في غرفة نومه الخاصة من مسدس كان يمتلكه، حيث كانت زوجته النجمة الهوليوودية الشهيرة "كيلي بيكلر" نائمة بشكل عميق ولم تشعر بنيته القيام بهذا الأمر الصادم.

أوضحت الشرطة بان زوجته استيقظت فور سماعها صوت العيار الناري الذي أتى من الغرفة العلوية، وحاولت بعد ذلك النداء عليه لكن لم تسمع رده لتسارع على الفور لاكتشاف الأمر والاتصال بالشرطة.

وتحاول الجهات المعنية وبالتحقيق مع زوجته وعائلته الكشف عن الأسباب التي أدّت بالنجم الهوليوودي الشهير الى الانتحار وأن ينهي حياته عند عمر 50 عامًا، حيث شعر الكثير من الجمهور بالصدمة الكبيرة لهذا الخبر معبرين عن حزنهم الشديد.

نبذة عن النجم الراحل كايل جاكوبس

شارك النجم الهوليوودي "كايل جاكوبس" دور البطولة مع النجمة الهوليوودية " كيلي بيكلر" في مسلسل "I Love Kellie Pickle، حيث كان الثنائي متزوّج منذ عام 2011.