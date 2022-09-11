انتحار والدة نجم تركي شهير بعمر 82 عاماً.. أنهت حياتها بطريقة مأساوية

صُدم الجمهور التركي بخبر وفاة والدة النجم التركي الشهير "علي سورملي" وذلك عن عمر يناهز الـ 82 عاماً، بعد ان أنهت حياتها بشكل مأساوي.

تفاصيل انتحار والدة علي سورملي

كشفت مصادر نقلًا عن السلطات التركية بأنه تم العثور على جثة والدة النجم التركي "علي سورملي" في حديقة منزلها يوم الجمعة الماضية، وتم العثور على الجثة معلّقة على الشجرة، حيث اتضح بأنها قامت بانهاء حياتها عن طريق شنق نقسها بشجرة في حديقة منزلها.

ونُقلت الجثة الى الطبيب الشرعي والمشرحة لفحصها وتشريحها، وذلك بعد التاكد من أن السيدة التي تبلغ من العمر 82 عاماً هي من قامت بشنق نفسها بالشجرة دون وجود شبهات جنائية.

ووصلت السلطات الرسمية على الفور إلى مكان الحادثة وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وفتحت الشرطة تحقيق للكشف عن الأسباب التي أدّت بها الى الانتحار بهذه الطريقة بالرغم من انها كبيرة في السن، ولم يعلّق النجم التركي على موضوع انتحار والدته أبداً ولم يكشف أي تفاصيل أخرى.

فيما ظهر علي في جنازة والدته وبدا حزينًا جدًا على فارقها، اما شقيقه فقد علق حول سبب الانتحار قائلًا:" خضعت لعمليتين جراحيتين بسبب اصابتها بسرطان القولون. هذا يعني انها لم تستطع تحمل الالم"

شائعات وفاة النجم التركي علي سورملي

اشتّهر النجم التركي "علي سورملي" بدور "الخال زازا" وذلك في المسلسل الشهير بأجزائه في تركيا والوطن العربي "وادي الذئاب".

وفي وقت سابق تداول العديد من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي شائعات حول خبر وفاة النجم التركي بعد نقله إلى المستشفى بسبب نزيف في الدماغ ولم تكشف المصادر أي شيء حول صحة الخبر في وقتها ولكنّه تبيّن أنه مجرد اشاعات.