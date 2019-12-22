من شيرين عبد الوهاب لـ أحمد حلمي.. قائمة الفائزين بجوائز حفل "دير جيست" لعام 2019

كشف حفل "دير جيست" لعام 2019 عن الفائزين بجوائز الأفضل عن أعمالهم الفنية على مدار العام الجاري، والذي أقيم في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وحضر الحفل كوكبة من نجوم ونجمات الفن والمجتمع، بينهم أحمد السقا وإنجي المقدم ومحمد سعد وحلا شيحة ولبلبة وسوزان نجم الدين وأحمد داوود وأحمد رزق وأحمد بدير ومي عمر وزوجها المخرج محمد سامي وغيرهم.

ومنح القائمون على الحفل، الفنانة المصرية صفية العمري، جائزة تقديرية عن مشوارها الفني، كما حصلت الفنانة لبلبة على جائزة تقديرية لدورها في فيلم "كازابلانكا".

فيما حصد المنتج نصر محروس جائزة تقديرية على أغنية "ملطشة القلوب" التي أداها الفنان مصطفى شوقي، بينما حصل الفنان لطفي لبيب على جائزة تقديرية أيضًا عن مشواره الفني.

ونرصد فيما يلي قائمة الفائزين بجوائز حفل "دير جيست" لعام 2019:

أفضل مطرب: محمد حماقي

أفضل مطربة: شيرين عبد الوهاب

أفضل مطرب شباب: أحمد جمال

أفضل مغنية شبابية: كارمن سليمان

أفضل مطرب صاعد: محمد عباس

أفضل مطربة صاعدة: سهيلة بن لشهب

أفضل أغنية شرقية: عايم في بحر الغدر "أحمد عزت وعلي سمارة"

أفضل ملحن: عمرو مصطفى

أفضل شاعر: أمير طعمة

أفضل ألبوم: كول يوم من دا "حماقي"

أفضل ممثل: كريم عبد العزيز عن الفيل الأزرق 2

أفضل ممثلة: هند صبري عن الفيل الأزرق 2

أفضل ممثل كوميدي: أحمد حلمي

أفضل ممثلة كوميدية: غادة عادل

أفضل ممثل شاب: أحمد داوود

أفضل ممثلة شباب: أسماء أبو اليزيد

أفضل سيناريست: أحمد مراد

أفضل ممثل في الدراما: أحمد السقا

أفضل ممثلة في الدراما: حنان مطاوع

أفضل مخرج في الدراما: محمد سامي

سوسن بدر عن دورها في مسلسل "أهو دا اللي صار"

محمد سعد عن دوره في فيلم "الكنز"

طارق لطفي عن دوره في فيلم "122"

حلا شيحة عن دورها في مسلسل "زلزل"

خالد النبوي عن دوره في مسلسل "مملك النار"

أمينة خليل عن دورها في مسلسل "قابيل" وفيلم "122"

محمد فرج عن دوره في مسلسل "قابيل" وفيلم "الممر"

أروى جودة عن دورها في مسلسل "أهو دا اللي صار"

إياد نصار عن دوره في فيلم "الممر"

عمرو يوسف عن دوره في فيلم "ولاد رزق"

أحمد رزق عن دوره في فيلم "الممر"

أحمد السعداني عن دوره في مسلسل "زي الشمس"

إنجي المقدم عن دورها في مسلسل "ولد الغلابة"

محمد فضل عن دوره في تنظيم كأس الأمم الإفريقية

شركة سينرجي للإنتاج عن دورها في إنتاج الدراما لعام 2019

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