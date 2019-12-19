سعد لمجرد يُشعل أجواء موسم الرياض الترفيهية.. فيديو!

أحيا الفنان المغربي "سعد لمجرد" حفل غنائي ضمن موسم الرياض الترفيهي 2019 بتنظيم من المستشار ورئيس هيئة الترفيه "تركي آل الشيخ".

وتفاعل الجمهور الذي كان متحمس لرؤية المجرد معه بشكل كبير على أنغام مجموعة من أغانيه من بينها "يخليك للي، إنتي، مالوا، غلطانة" وغيرها من أعماله الفنية الناجحة.

وقدم سعد استعراض فني ناجح برفقة الفرقة التي أدت رقصات تتناسب مع الأغاني التي قدمها الفنان. أما الجمهور السعودي فقد أبدى إعجابه باستعراض لمجرد وهتف باسمه حتى إنتهاء الحفل.

ومنذ ليلة أمس إلى الأن ما زال اسم سعد يتصدر الترند السعودي على أثر النجاح الساحق للحفلة والذي أصبح حديث السوشال ميديا.

وكان الفنان المغربي قد عبر في مقابلات حصرية قبل الصعود للمسرح عن حبه للسعودية وقدم شكر خاص لشركة روتانا وتركي آل الشيخ على فرصة لقاء جمهوره. وأضاف أنه يفكر في تقديم أغنية خليجية لكن لا يوجد شيء رسمي بعد.

يذكر ان أخر أعمال سعد كان فيديو كليب "سلام" الذي حقق أكثر من 27 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

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