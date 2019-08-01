انتقادات لاذعة لحليمة بولند بسبب استعراضها لمشترياتها بشكل مبالغ به أمام الجمهور! (فيديو)

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لحملة من الانتقادات خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها استعرضت أمام الجمهور مقدرتها الشرائية من إحدى المحال التجارية وصورت العربات خاصتها المملوءة بالمواد التموينية لمنزلها.

واعتبر الجمهور أن تصرف حليمة بولند غير لائق، خاصة وأنها قامت خلال الفيديو باستعراض العربات المملوءة بالطعام والمواد التموينية، ووأوقفت العاملين في موقف السيارات وصورتهم أيضًا أثناء قيامهم بعملهم دون أن تطلب منهم الإذن حتى، إلى جانب أن العديد انتقد مبالغتها في الشراء وعدم مراعاتها لمشاعر الفقراء.

الجدير ذكره أن حليمة بولند لا تغيب كثيرًا عن إثارة الجدل، سواء من خلال تصرفاتها أو من خلال تعليقاتها على مواقع التواصل، وفي الآونة الأخيرة أصبحت أيضًا تثير الكثير من الضجة حولها بسبب إطلالاتها الجريئة والثمن الباهظ الذي تدفعه لاقتناء هذه الأزياء.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: