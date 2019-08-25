انتقادات لاذعة لرانيا يوسف بسبب وصلة رقص مثيرة في الساحل "هي رانيا ملهاش اهل خالص؟"

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قامت بمشاركة مقطع فيديو من أجواء إجازتها التي تقضيها حاليًا في الساحل الشمالي في مصر، وظهرت الفنانة المصرية وهي تغني وترقص برفقة بعض الأصدقاء من الوسط الفني في إحدى الحفلات.

وكأن رانيا يوسف لديها فكرة عن الانتقادات التي ستتعرض لها من خلال التعليقات، لذا قامت بالتعليق على الفيديو الذي شاركته مع جمهورها وقالت: "أنا فقط مجرد شخص عادي، يريد قضاء بعض الوقت الممتع برفقة عائلته".

من جانبه، كان الجمهور بشكل عام غير راضٍ عن ما تقوم به النجمة المصرية رانيا يوسف، حيث اعتبر البعض أن لكل شخص الحرية في كيفية قضاء وقته بحسب ما يناسبه، ولكن ليس عليه أن يشارك ذلك بشكل دائم حتى لا يكون عرضة للانتقاد، بالإضافة إلى أن الرقص والغناء بشكل مستمر من الممكن أن يعتبر تجاهل صريح للأوضاع والأحوال التي يمر بها عامة الناس خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

من ناحية أخرى، بعد تأجيل العرض خارج سباق رمضان 2019، من المقرر أن يتم عرض مسلسل رانيا يوسف "ملايكة إبليس" عبر شاهد بلس، وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: