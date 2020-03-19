  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. بالأرقام: ممثل مشهور يكشف عن قائمة أغنى 5 فنانين في السعودية

بالأرقام: ممثل مشهور يكشف عن قائمة أغنى 5 فنانين في السعودية

منشور 19 آذار / مارس 2020 - 11:59
فنان يكشف عن قائمة أغنى 5 فنانين في السعودية
فنان يكشف عن قائمة أغنى 5 فنانين في السعودية

أفصح الممثل محمد بن خالد للجمهور عن قائمة تضم أغنى خمس فنانين في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال مقطع فيديو قام بمشاركته على موقع تويتر وتم تداوله لاحقًا وجذب اهتمام الكثير خاصة وأن القائمة تضمنت أرقام المبالغ أيضًا.

وذكر محمد بن خالد الأسماء الموجودة في قائمة أغنى خمس فنانين في السعودية، وحل في المركز الخامس الفنان عبد المحسن النمر وثروته تقدر بمليون دولار.

بينما جاء في المركز الرابع الفنان حبيب الحبيب وثروته تقدر بـ 2 مليون دولار، وفي المركز الثالث الفنان عبد السدحان الذي بلغت ثروته 4.5 مليون دولار، في حين احتل المركز الثاني الفنان فايز المالكي بثروة تقدر بـ6 مليون دولار.

وكان صاحب المركز الأول في هذه القائمة هو الفنان الكوميدي الأشهر في الوطن العربي ناصر القصبي والذي قدرت ثروته بـ10 مليون دولار، وكل هذه الأرقام بحسب ما قاله الفنان محمد بن خالد في المقطع الخاص به.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا:


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...