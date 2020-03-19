بالأرقام: ممثل مشهور يكشف عن قائمة أغنى 5 فنانين في السعودية

أفصح الممثل محمد بن خالد للجمهور عن قائمة تضم أغنى خمس فنانين في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال مقطع فيديو قام بمشاركته على موقع تويتر وتم تداوله لاحقًا وجذب اهتمام الكثير خاصة وأن القائمة تضمنت أرقام المبالغ أيضًا.

وذكر محمد بن خالد الأسماء الموجودة في قائمة أغنى خمس فنانين في السعودية، وحل في المركز الخامس الفنان عبد المحسن النمر وثروته تقدر بمليون دولار.

بينما جاء في المركز الرابع الفنان حبيب الحبيب وثروته تقدر بـ 2 مليون دولار، وفي المركز الثالث الفنان عبد السدحان الذي بلغت ثروته 4.5 مليون دولار، في حين احتل المركز الثاني الفنان فايز المالكي بثروة تقدر بـ6 مليون دولار.

وكان صاحب المركز الأول في هذه القائمة هو الفنان الكوميدي الأشهر في الوطن العربي ناصر القصبي والذي قدرت ثروته بـ10 مليون دولار، وكل هذه الأرقام بحسب ما قاله الفنان محمد بن خالد في المقطع الخاص به.

الممثل محمد بن خالد :

أغنى خمس فنانين في السعودية pic.twitter.com/vh6am4PG1E — هيئة المشاهير (@almobark_) March 17, 2020

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