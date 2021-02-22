انتقادات لاذعة لسيف نبيل بعد تعليقه على وزن مشتركة في برنامج "عراق آيدول" (فيديو)

يبدو أن الفنان العراقي سيف نبيل وضع نفسه في موقف حرج مع النساء في العالم العربي، وخاصة بعد أن وجه ملاحظة لإحدى المشتركات حول وزنها الزائد خلال مشاركته ضمن لجنة تحكيم برنامج "عراق أيدول".

وفي التفاصيل، تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو من برنامج المسابقات وتحديدًا لسيف نبيل وهويقول للمشتركة: "أنا كنت خجلان، بحياتي ما بحب أجرح أحد، وأقولك دلال قللي من الأكل وتنحفي".

وتابع سيف نبيل كلامه الموجه للمشتركة مؤكدًا أن الفنان في هذا العصر يجب أن يكون متكاملًا صوت وصورة وحضور، واختتم قائلًا للفتاة: "أتمنى مع انتهاء البرنامج تصبحين عروسة".

وفي الحقيقة، لم يمر الأمر مرور الكرام ونال المقطع تفاعلًا لافتًا من الجمهور، فانتقد البعض تدخل سيف نبيل في موضوع الوزن مؤكدين أن مهمته كعضو في لجنة التحكيم هو تقييم الصوت فقط وليس التعليق على شكل المشتركين، واعتبر البعض أن كلامه كان إهانة وإحراج للفتاة على المسرح.

في حين كان لدى قسم آخر رأي مختلف ووجهة نظر أخرى حول الأمر، حيث دافع العديد عن سيف نبيل واعتبروا أن كلامه كان عبارة عن نصيحة ولم يوجه أي عبارات جارحة أو مهينة للمشتركة، بل على العكس حاول تشجيعها لتكون فنانة متكاملة ومتماشية مع متطلبات هذا العصر.

ويشارك حاليًا سيف نبيل في لجنة تحكم برنامج "عراق آيدول" الذي يعرض على قناة "إم بي سي عراق"، وتضم اللجنة أيضًا كلًا من الفنان حاتم العراقي والفنانة رحمة رياض.

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