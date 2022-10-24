مسلسل طائر الرفراف يواصل نجاحاته وسيعرض على MBC في هذا الوقت وتحت هذا الاسم

يُعتبر المسلسل التركي الشهير طائر الرفراف من انجح المسلسلات التركية المعروضة خلال الفترة الحالية، وذلك بالرغم من الهجوم والانتقادات التي تعرض لها العمل منذ عرضه في شهر سبتمبر الماضي.

وأصبح المسلسل الذي يعرض حاليًا على قناة ستار التركية كل يوم جمعة، حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب القصة التي يتناولها ونجوم العمل.

مجموعة قنوات MBC تعلن دبلجة مسلسل طائر الرفراف

يواصل المسلسل التركي نجاحاته وتحقيق الأرقام القياسية، ووصلت نجاحاته إلى الوطن العربي، حيث أعلنت مجموعة قنوات MBC عن دبلجة المسلسل إلى اللهجة السورية وعرضه على شاشتها.

وأعلنت ادراة قنوات ام بي سي عن عرض المسلسل على قناة ام بي سي 4 وذلك ابتداء من 30 أكتوبر من الشهر الحالي أي يوم الاحد القادم، كما كشف البرومو أنه سيتم تغيير اسم المسلسل وسيعرض تحت اسم فريد وهي شخصية البطل في المسلسل.

يُشار بان المسلسل التركي "طائر الرفراف" حقق نجاحات كبيرة حيث كان المسلسل الأكثر مبيعاً لقناة ستار التركية، كما يعدّ اكثر المسلسلات مشاهدة على منصة puhutv حيث تجاوزت مشاهداته الـ 50 مليون مشاهدة خلال الحلقة الاولى، وهو رقم قياسي.

انسحاب شاتاي إولسوي من بطولة المسلسل

يشار بان النجم التركي "شاتاي أولسوي" كان من المقرر أن يقوم باداء دور البطولة في المسلسل ولكنّه انسحب منه بسبب ضعف السيناريو، الذي طلب تغيره وبالرغم من تنفيذ رغبته انسحب من العمل.

وحل بديلًا لها النجم التركي "ميرت رمضان ديمير" وجسد شخصية فريد، وتمكن من لفت الأنظار وتحقيق النجاح الكبير.

قصة مسلسل "طائر الرفراف"

يدور المسلسل التركي حول الشاب الطائش "فريد" الذي قرر جدّه الآغا خالص تزويجه فتاة من قرية عنتاب من اجل التخلّص من مشاكله ولكنّ فريد يقوم باختيار سيران بدلاً من شقيقتها لتبدأ الصراع بينهما لأنها لا ترغب الزواج به.