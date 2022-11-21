هذا ما فعله نجم مسلسل فريد "الطائر الرفراف" مع معجبة.. فيديو

يستمرّ النجم التركي الشهير مارت رمضان ديمير بتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهوره في مسلسله الجديد "طائر الرفراف" والذي يعرض على قناة ام بي سي4 تحت اسم فريد بحظي بجماهيرية واسعة.

هذا ما فعله مات رمضان ديمير نجم مسلسل طائر الرفراف مع معجبة

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطيف للنجم التركي الشهير "مارت رمضان ديمير" وهو داخل سيارته خلال جوله له في شوارع تركيا.

وخلال الجولة قامت إحدى المعجبات باستواقفه في الشارع بينما كان داخل السيّارة وطلبت منه التقاط صورة معه، فقام النجم التركي بكل تواضع ولطف بـ النزول من السيّارة ليلتقط صورة معها.

وبقي النجم التركي "مارت رمضان ديمير " يبتسم دون أن يُظهر أي انزعاج من الأمر أبداً.

وانتقل المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإشادة بفعل مارت وتواضعه في التعامل مع المعجبين بالرغم من الشهر الكبيرة التي وصل لها من خلال المسلسل.

مارت رمضان ديمير في مسلسل "طائر الرفراف"

اشتُهر النجم التركي "مارت رمضان يدمير" في مسلسله الجديد الذي ما يزال يُعرض علة القنوات التركية، والذي لاقى نسب مشاهدات عالية جداً.

وبسبب النجاح الكبير الذي حققه المسلسل التركي الشهير، قررت مجموعة قنوات إم بي سي عرض المسلسل مدبلج على قنواتها.

قصة مسلسل "طائر الرفراف"

يدور المسلسل التركي الشهير "طائر الرفراف" حول قصة فتاة تدعى سيران تعيش في عنتاب تتزوّج قسراً من شاب من عائلة غنية من اسطنبول يختارها بدلاً من شقيقتها.

وهذا الشاب يدعى فريد وهو مدلل العائلة ومصاب بمرض السكري، حيث تبدأ الصراعات بينه وبين سيران وشقيقتها.